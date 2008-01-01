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Новости Общество | 23 декабря 2016 | 12:18

Начнётся утепление двух детских дошкольных учреждений

Sejasmms.lv

На заседании Даугавпилсской думы депутаты рассмотрели вопрос о поддержке двух проектов – повышение энергоэффективности детских дошкольных учреждений № 5 и № 3.

Оба учреждения находятся в микрорайоне Новый Форштадт. Проектами предполагается провести реконструкцию фасадов, систем отопления, вентиляции, замену окон, дверей, светильников.

Общая стоимость утепления детского дошкольного учреждения № 5 составляет 816 158 евро, а № 3 – 1 092 301 евро.

Закупочная процедура завершена и уже объявлены результаты, заключен договор на выполнение строительных работ. Победили фирмы «Belmast Būve» и «VANPRO». Правила Кабинета Министров Латвии предусматривают возможность начать строительство до подачи проектной заявки, поэтому депутаты Даугавпилсской думы приняли решение взять кредит на начало работ.

Daugavpils.lv

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