Новая историческая экспозиция в Ротко центре

Новости Культура | 23 декабря 2016 | 13:55

Пресс-фото Пресс-фото

Начиная с 27 декабря у всех посетителей Арт центра имени Марка Ротко будет возможность ознакомиться с исторической экспозицией, посвященной зданию артиллерийского арсенала Даугавпилсской крепости.

Посетители смогут ознакомиться с историей использования здания артиллерийского арсенала, а так же копиями документов архива, которые собраны в музеях Латвии и России. Часть этих уникальных документов в виде экспонатов будут представлены в первые.

По приказу императора России Николая I, строительство артиллерийского арсенала в Динабургской крепости было начато в 1831 году, а закончено в 1833 году. В арсенале хранились пушки, оружия, различные армейские фургоны и боеприпасы. Во время первой независимости Латвии здание использовали полки Земгальской дивизии Латвийской армии, позже там находилось Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище.

После этого, здание не использовалось на протяжении 10 лет. В 2013 году в реновированном здании артиллерийского арсенала открылся Арт центр имени Марка Ротко.

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