Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 декабря

Именины:
Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодня вы забудете обо всех своих проблемах - вам предстоит занятие настолько интересное, что о них просто некогда будет вспоминать.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
.. -2 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом»

Впервые в Даугавпилсе оздоровительные консультации проводит доктор китайской медицины Анджей Гутовск ... {4}

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

7. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. На семинаре горожанам рассказали о новой программе утепления домов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}


Новости Культура | 23 декабря 2016 | 13:55

Новая историческая экспозиция в Ротко центре

Пресс-фото

Начиная с 27 декабря у всех посетителей Арт центра имени Марка Ротко будет возможность ознакомиться с исторической экспозицией, посвященной зданию артиллерийского арсенала Даугавпилсской крепости.

Посетители смогут ознакомиться с историей использования здания артиллерийского арсенала, а так же копиями документов архива, которые собраны в музеях Латвии и России. Часть этих уникальных документов в виде экспонатов будут представлены в первые.

По приказу императора России Николая I, строительство артиллерийского арсенала в Динабургской крепости было начато в 1831 году, а закончено в 1833 году. В арсенале хранились пушки, оружия, различные армейские фургоны и боеприпасы. Во время первой независимости Латвии здание использовали полки Земгальской дивизии Латвийской армии, позже там находилось Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище.

После этого, здание не использовалось на протяжении 10 лет. В 2013 году в реновированном здании артиллерийского арсенала открылся Арт центр имени Марка Ротко.

Visitdaugavpils.lv

Добавить комментарий

 