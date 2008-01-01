Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
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Новости Культура | 23 декабря 2016 | 13:55
Новая историческая экспозиция в Ротко центре
Начиная с 27 декабря у всех посетителей Арт центра имени Марка Ротко будет возможность ознакомиться с исторической экспозицией, посвященной зданию артиллерийского арсенала Даугавпилсской крепости.
Посетители смогут ознакомиться с историей использования здания артиллерийского арсенала, а так же копиями документов архива, которые собраны в музеях Латвии и России. Часть этих уникальных документов в виде экспонатов будут представлены в первые.
По приказу императора России Николая I, строительство артиллерийского арсенала в Динабургской крепости было начато в 1831 году, а закончено в 1833 году. В арсенале хранились пушки, оружия, различные армейские фургоны и боеприпасы. Во время первой независимости Латвии здание использовали полки Земгальской дивизии Латвийской армии, позже там находилось Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище.
После этого, здание не использовалось на протяжении 10 лет. В 2013 году в реновированном здании артиллерийского арсенала открылся Арт центр имени Марка Ротко.
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