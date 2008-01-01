В Витебске прошел 15-ый чемпионат по каратэ

Новости Спорт | 23 декабря 2016 | 11:19

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17 декабря в Витебске (Белоруссия) прошел 15-ый чемпионат по каратэ «Витебский тигр WKF 2016». В соревнованиях приняли участие больше 300 спортсменов из Белоруссии, России, Латвии и Литвы.

Представителями Латвии и Даугавпилса стал карате клуб SOCHIN (президент Сергей Иванко). Борьба была напряженной и конкуренты сильные, но это не остановило воспитанников клуба SOCHIN, которые показали хорошие результаты на чемпионате. Глеб Йодчик (кумите) занял 3 место, а Сергей Кудлис (кумите) завоевал 2 место.

В командной борьбе кумите (5 спортсменов) команда SOCHIN заняла 3 место. За честь команды боролись – Глеб Йодчик, Артур Игнатанс, Николай Романцевич, Арманд Гросберг, Сергей Кудлис.

Из 20 клубов команда SOCHIN устроилась на 14 месте, а в рейтинге стран 1-ое место у Белоруссии, 2-ое у России, 3-ье у Латвии и 4-ое у Литвы.

Карате клуб SOCHIN выражает благодарность родителям спортсменов, которые помогли с автотранспортом и организацией ночлега и поддержали спортсменов – Владимира и Татьяну Романцевич, Василия Шимана, Артура Игнатана.

D-fakti.lv