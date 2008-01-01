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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 23 декабря 2016 | 10:37
В конце года почтовые отделения будут работать в торговых центрах
В праздничные дни в конце года 24, 25, 26 и 31 декабря работу продолжат отдельные отделения почты Латвии в торговых центрах. В свою очередь, 1 января 2017 года, все почтовые отделения Латвии будут закрыты. Последний день для отправки посылок до Рождества это сегодня, 23 декабря, а до Новогоднего вечера – 30 декабря.
Услугами денежного перевода Western Union можно будет воспользоваться в большинстве почтовых отделениях.
Почтовые отделения Даугавпилса, которые продолжат свою работу в праздничные выходные:
24 декабря
Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 8:00 до 18:00
Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00
25 декабря
Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 9:00 до 18:00
Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 12:00 до 19:00
26 декабря
Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 9:00 до 18:00
Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00
31 декабря
Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 8:00 до 18:00
Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00
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