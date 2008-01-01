Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 декабря

Именины:
Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов - невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
.. -2 C
Утро
.. 2 C
День
1 .. 3 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом»

Впервые в Даугавпилсе оздоровительные консультации проводит доктор китайской медицины Анджей Гутовск ... {4}

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

7. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. На семинаре горожанам рассказали о новой программе утепления домов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}


Новости Общество | 23 декабря 2016 | 10:37

В конце года почтовые отделения будут работать в торговых центрах

ceturtdiena.lv

В праздничные дни в конце года 24, 25, 26 и 31 декабря работу продолжат отдельные отделения почты Латвии в торговых центрах. В свою очередь, 1 января 2017 года, все почтовые отделения Латвии будут закрыты. Последний день для отправки посылок до Рождества это сегодня, 23 декабря, а до Новогоднего вечера – 30 декабря.

Услугами денежного перевода Western Union можно будет воспользоваться в большинстве почтовых отделениях.

Почтовые отделения Даугавпилса, которые продолжат свою работу в праздничные выходные:

24 декабря
Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 8:00 до 18:00
Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00

25 декабря
Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 9:00 до 18:00
Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 12:00 до 19:00

26 декабря
Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 9:00 до 18:00
Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00

31 декабря
Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 8:00 до 18:00
Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 