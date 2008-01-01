В конце года почтовые отделения будут работать в торговых центрах

Новости Общество | 23 декабря 2016 | 10:37

ceturtdiena.lv ceturtdiena.lv

В праздничные дни в конце года 24, 25, 26 и 31 декабря работу продолжат отдельные отделения почты Латвии в торговых центрах. В свою очередь, 1 января 2017 года, все почтовые отделения Латвии будут закрыты. Последний день для отправки посылок до Рождества это сегодня, 23 декабря, а до Новогоднего вечера – 30 декабря.

Услугами денежного перевода Western Union можно будет воспользоваться в большинстве почтовых отделениях.

Почтовые отделения Даугавпилса, которые продолжат свою работу в праздничные выходные:

24 декабря

Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 8:00 до 18:00

Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00

25 декабря

Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 9:00 до 18:00

Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 12:00 до 19:00

26 декабря

Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 9:00 до 18:00

Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00

31 декабря

Даугавпилсское 2-ое отделение почты в Т/Ц Solo, ул. Ригас 9. Время работы с 8:00 до 18:00

Даугавпилсское 20-ое отделение почты в Т/Ц Rimi, ул. 18. Новембра 136. Время работы с 10:00 до 19:00

D-fakti.lv