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Новости В мире | 23 декабря 2016 | 09:06
Британия: первый латвиец получил письмо о выселении из страны
Живущий в Великобритании латвиец получил письмо от британской иммиграционной службы с предупреждением о выселении из страны. Как пишет газета Latvijas avīze, в послании написано следующее: "Выглядит, что на данный момент у вас нет прав находиться в стране, поэтому нашей обязанностью являются выдворить вас из нее".
Для того, чтобы оценить данную ситуацию индивидуально, латвийца просят явиться в полицейский участок, взяв с собой документы, подтверждающие адрес его места проживания и предоставляющие информацию о финансовом и семейном положении, рабочем месте и/или учебе.
Иммиграционная служба отмечает, что оставаться в Великобритании на срок более трех месяцев имеют право лишь те латвийцы, которые работают, ищут работу, являются самозанятыми лицами или студентами, или же имеют на счету внушительную сумму, которая позволяет жить не работая. При этом письмо получил латвиец, который живет в Англии шесть лет и работает на хорошо оплачиваемой официальной работе.
Как выяснилось в ходе разговора с полицией, оснований для выселения все же нет. А причиной всей этой проверки стала авария, в ходе которой мужчина на своем авто врезался в дерево. Как оказалось, всеми мигрантами, которые по какой-либо причине попадали в поле зрения полиции, дополнительно занялась иммиграционная служба.
Latvijas avīze отмечает, что в последнее время многие живущие в Великобритании латвийцы жаловались на то, что работники местных самоуправлений обходят их дома и задают различные неудобные вопросы: например, откуда люди приехали , сколько их живет в одном владении, где они работают и не собираются ли возвращаться на родину.
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