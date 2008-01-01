Пьяный водитель пытался подкупить сотрудников полиции

Новости Происшествия | 23 декабря 2016 | 08:58

Пресс-фото Пресс-фото

18 декабря во время профилактического рейда в Даугавпилсе была остановлена автомашина марки Ford. Водитель транспортного средства пытался дать взятку должностным лицам в размере 100 евро, сообщает Государственная полиция.

Проверяя документы водителя, оказалось, что мужчина 1960 года рождения управлял транспортным средством, не имея водительских прав, при этом сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя. Правоохранительные органы констатировали, что мужчина находится в алкогольном опьянении с более чем одной промили.

Что бы избежать административного штрафа, водитель транспортного средства предложил сотрудникам полиции взятку в размере 100 евро. Против мужчины начато уголовное дело.

В 2016 году в Латгальском регионе за взятку составлено 23 уголовных процесса.

D-fakti.lv