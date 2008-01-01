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Новости Происшествия | 23 декабря 2016 | 09:40

В Дагдском крае изъяты нелегальные сигареты с плота

Valsts policija

Расследуя криминальный процесс о незаконном обороте табачных изделий в Краславском крае, по имеющиеся информации, сотрудники полиции 12 декабря провели оперативные мероприятия в Дагдском крае. В ходе расследования была установлена причастность мужчины 1984 года рождения к незаконному обороту акцизных товаров.

На берегу реки Даугава было изъято 30 000 сигарет с акцизной маркой Белорусская Республика, которые плыли по Даугаве на плоту. Так же в рамках процесса сотрудники полиции провели санкционированный обыск. В ходе обыска, правоохранительные органы изъяли 70 000 нелегальных сигарет. Расследование продолжается и в интересах следствия информация не распространяется.

D-fakti.lv

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