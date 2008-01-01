Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 декабря
Именины:
Виктория, Балва / Ангелина, Виктория, Евгений
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов - невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- .. 2 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0444 ()
|GBP
|0.8464 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.7526 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом»
Впервые в Даугавпилсе оздоровительные консультации проводит доктор китайской медицины Анджей Гутовск ... {4}
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Автобусы и трамваи {142}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
7. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
10. На семинаре горожанам рассказали о новой программе утепления домов
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 23 декабря 2016 | 09:40
В Дагдском крае изъяты нелегальные сигареты с плота
Расследуя криминальный процесс о незаконном обороте табачных изделий в Краславском крае, по имеющиеся информации, сотрудники полиции 12 декабря провели оперативные мероприятия в Дагдском крае. В ходе расследования была установлена причастность мужчины 1984 года рождения к незаконному обороту акцизных товаров.
На берегу реки Даугава было изъято 30 000 сигарет с акцизной маркой Белорусская Республика, которые плыли по Даугаве на плоту. Так же в рамках процесса сотрудники полиции провели санкционированный обыск. В ходе обыска, правоохранительные органы изъяли 70 000 нелегальных сигарет. Расследование продолжается и в интересах следствия информация не распространяется.
D-fakti.lv
Добавить комментарий