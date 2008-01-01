Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 декабря
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Новости Происшествия | 23 декабря 2016 | 08:19
В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек
22 декабря в 15:24 пожарные спасатели выезжали на вызов в Даугавпилсский край, волость Калкуны, где возник пожар в жилом доме, погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что на кухне одноэтажного жилого дома горят бытовые приборы площадью 10 кв.м. В пожаре погиб мужчина, примерно 88 лет. Ликвидировать возгорание удалось в 16:49.
D-fakti.lv
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