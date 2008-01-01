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Новости Происшествия | 23 декабря 2016 | 08:19

В пожаре в Даугавпилсском крае погиб человек

Пресс-фото

22 декабря в 15:24 пожарные спасатели выезжали на вызов в Даугавпилсский край, волость Калкуны, где возник пожар в жилом доме, погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что на кухне одноэтажного жилого дома горят бытовые приборы площадью 10 кв.м. В пожаре погиб мужчина, примерно 88 лет. Ликвидировать возгорание удалось в 16:49.

D-fakti.lv

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