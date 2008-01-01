Пятница, 23 декабря: пасмурно, к вечеру — прояснится

Новости Латвия | 23 декабря 2016 | 08:02

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Днем небо будет затянуто облаками и по всей территории страны пройдут дожди. Во второй половине дня в западных и центральных районах временами небо будет проясняться.

На востоке Латвии — мокрый снег.

Ветер от умеренного до сильного, западный, юго- западный. На побережье с порывами до 15 м/с.

Максимальная температура воздуха от +1 до +6 градусов.

В Риге ожидается дождь и температура от +3 до +5 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM