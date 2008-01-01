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Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.

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Новости Латвия | 22 декабря 2016 | 18:54

Событие, которое останется в памяти на долгое время

kraslavasvestis.lv

Декабрь – это особенный, богатый разными событиями месяц, который, как для учителей, так и для учеников проходит очень быстро. И наступают теплое Рождество и Новый год, одни из самых красивых и желанных праздников, которые собирают взрослых и малышей, чтобы отметить зимнее солнцестояние с добрыми, светлыми помыслами и необыкновенными сюрпризами.

В этом году, как и каждый год, ученики и педагогический коллектив Краславской польской основной школы им. Гр. Платеров подарили чудесное рождественское настроение родителям, друзьям воспитанников, а также членам Краславского польского общества «Струмень». Все были вовлечены в мероприятие, чтобы оно стало прекрасным событием, которое останется в памяти на долгое время. Украшенный со вкусом зал школы, рождественская елочка… Дети тщательно подготовились к мероприятию и представили обобщенную информацию обо всем, что произошло в школе за год, который был успешным, богатым событиями и интересными приключениями!

Рождество - это особенный период года. Время доброты и радости дарения. А для христианского мира самым важным событием является, конечно, рождение Иисуса. Поэтому в празднике участвовал также священник Краславского римско-католического костела Св. Людвика Родион Доля, который поделился с нами Божьим благословлением.

Начались каникулы, которые школьники смогут провести со своими семьями и друзьями. Это хорошее время, чтобы накопить много сил для следующего учебного периода. Пусть Новый год принесет родителям терпение, учителям - новые идеи, а ученикам - хорошую успеваемость!

kraslavasvestis.lv

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