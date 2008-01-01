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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Латвия | 22 декабря 2016 | 18:10
В ДЮЦ Краславы прошло Рождественское мероприятие
21 декабря в Краславском детско-юношеском центре состоялось мероприятие, посвященное награждению воспитанников кружков визуального и визуально-пластического искусства, работы которых участвовали в выставке рождественской тематики.
Участвуя в конкурсе, воспитанники из кружков Индрской основной школы и Краславского ДЮЦ развивали свои творческие способности, мышление, воображение, способ изображения красок и форм. Более 80 воспитанников представили свои работы - 101 произведение искусства - изготовленные своими руками большие и маленькие игрушки, сувениры, украшения, декор в форме животных.
К участникам мероприятия обратились представители жюри, энергичные Гномы, Светлана Питране, дизайнер изделий из текстиля и учитель Краславской художественной школы Майя Шульга, которые подарили свои призы и сувениры фаворитам, пожелали удачи, успехов в творчестве и радости, которую приносит завершенная работа.
Все участники получили сладкие и творческие призы, благодарности, а также бронзовый, серебряный или золотой диплом.
В завершение мероприятия были вручены дипломы победителям в разных номинациях, например, «Радость красок», «Практическое применение», «Волшебник бумаги» и др.
Педагоги Краславского ДЮЦ вместе с воспитанниками кружков представили свои выступления, украсившие это мероприятие, которое останется в памяти на долгое время.
Спасибо учителям, родителям, которые нашли время и посетили мероприятие, на котором увидели достижения детей и выставку их работ.
Светлого, радостного Рождества и творческого, счастливого 2017 года всем семьям!
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