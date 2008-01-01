Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 декабря

Именины:
Саулведис / Анна, Степан

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Расслабьтесь и получайте удовольствие. Сегодня гора придет к вам лично, тащиться к ней самому не придется.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. -2 C
Утро
.. -2 C
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом»

Впервые в Даугавпилсе оздоровительные консультации проводит доктор китайской медицины Анджей Гутовск ... {4}

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

7. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. На семинаре горожанам рассказали о новой программе утепления домов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}


Новости Общество | 22 декабря 2016 | 15:59

Полиция самоуправления Даугавпилса отметила 22-ю годовщину

Daugavpils.lv

Утром 22 декабря в полиции самоуправления Даугавпилса прошло торжественное построение, посвящённое 22-й годовщине создания городской службы правопорядка.

С праздником сотрудников полиции поздравили 1-й заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис, капеллан, коллеги и партнёры по сотрудничеству из Латгальского регионального Управления государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, 34 артиллерийского батальона Земессардзе и Польской Республики: префект Государственного Совета начальников полиций самоуправлений и краёв Польши Артур Холубичко.

Полиция Даугавпилсского самоуправления была создана 22 декабря 1994-го и все эти годы ею руководит Владимир Гудаковский. В то непростое время основными задачами полиции стали обеспечение общественного порядка на административной территории, контроль за соблюдением правил и решений, принимаемых депутатами

Однако время вносило свои коррективы, и сегодня к этим функциям добавились новые: использование современных, более эффективных методов управления, технических средств предотвращения преступных деяний и борьбы с нарушителями, включая видеонаблюдение, тесное сотрудничество с государственными и муниципальными структурами. В этом году приступили к работе велопатруль и вторая мобильная группа.

Обеспечение общественной безопасности – в числе приоритетных направлений деятельности Даугавпилсской думы, поэтому в бюджете на 2017 год предусмотрены средства на дальнейшее развитие и укрепление полиции самоуправления.

Сотрудники полиции городского самоуправления активно участвуют в общественной жизни Даугавпилса, обмениваются опытом работы с коллегами из других стран, выступают с докладами на Европейских конференциях. Участие в спортивных соревнованиях различного уровнянеотъемлемая часть физической подготовки инспекторов. В честь 22-й годовщины лучшие работники награждены благодарственными грамотами и почётными знаками за выслугу лет.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 