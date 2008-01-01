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Новости Общество | 22 декабря 2016 | 15:59
Полиция самоуправления Даугавпилса отметила 22-ю годовщину
Утром 22 декабря в полиции самоуправления Даугавпилса прошло торжественное построение, посвящённое 22-й годовщине создания городской службы правопорядка.
С праздником сотрудников полиции поздравили 1-й заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис, капеллан, коллеги и партнёры по сотрудничеству из Латгальского регионального Управления государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, 34 артиллерийского батальона Земессардзе и Польской Республики: префект Государственного Совета начальников полиций самоуправлений и краёв Польши Артур Холубичко.
Полиция Даугавпилсского самоуправления была создана 22 декабря 1994-го и все эти годы ею руководит Владимир Гудаковский. В то непростое время основными задачами полиции стали обеспечение общественного порядка на административной территории, контроль за соблюдением правил и решений, принимаемых депутатами.
Однако время вносило свои коррективы, и сегодня к этим функциям добавились новые: использование современных, более эффективных методов управления, технических средств предотвращения преступных деяний и борьбы с нарушителями, включая видеонаблюдение, тесное сотрудничество с государственными и муниципальными структурами. В этом году приступили к работе велопатруль и вторая мобильная группа.
Обеспечение общественной безопасности – в числе приоритетных направлений деятельности Даугавпилсской думы, поэтому в бюджете на 2017 год предусмотрены средства на дальнейшее развитие и укрепление полиции самоуправления.
Сотрудники полиции городского самоуправления активно участвуют в общественной жизни Даугавпилса, обмениваются опытом работы с коллегами из других стран, выступают с докладами на Европейских конференциях. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня – неотъемлемая часть физической подготовки инспекторов. В честь 22-й годовщины лучшие работники награждены благодарственными грамотами и почётными знаками за выслугу лет.
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