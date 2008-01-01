Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 декабря
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Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 22 декабря 2016 | 15:43
Желающих стать пограничниками приглашают на учёбу
Государственный колледж пограничной охраны приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые являются гражданами Латвии и имеют среднее образование, подавать заявки на обучение по программе «Пограничная охрана».
Заявки принимаются со 2 по 13 января 2017 года.
Выпускники колледжа получат квалификационное удостоверение инспектора Государственной пограничной охраны.
Обучение проходит за бюджетные средства, окончившим обучение предоставляется место работы в ГПО.
Документы можно подавать в территориальные управления ГПО.
Более подробная информация о приёме на домашней странице ГКПО: www.vrk.rs.gov.lv
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