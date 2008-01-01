Желающих стать пограничниками приглашают на учёбу

Новости Общество | 22 декабря 2016 | 15:43

Rezekneszinas.lv Rezekneszinas.lv

Государственный колледж пограничной охраны приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые являются гражданами Латвии и имеют среднее образование, подавать заявки на обучение по программе «Пограничная охрана».

Заявки принимаются со 2 по 13 января 2017 года.

Выпускники колледжа получат квалификационное удостоверение инспектора Государственной пограничной охраны.

Обучение проходит за бюджетные средства, окончившим обучение предоставляется место работы в ГПО.

Документы можно подавать в территориальные управления ГПО.

Более подробная информация о приёме на домашней странице ГКПО: www.vrk.rs.gov.lv

Rezekneszinas.lv