В следующем году – новые пособия самоуправления

Новости Латвия | 23 декабря 2016 | 12:28

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На заседании думы 27 октября сего года депутаты проголосовали за внесение изменений в Обязывающие правила № 26 «О пособиях самоуправления в Лудзенском крае». Эти изменения получили позитивную оценку Министерства охраны окружающей среды и регионального развития. В связи с чем с 1 января 2017 года жители Лудзенского края смогут получить новые пособия.

Пособие на лечение

С предложением об утверждении новых пособий в думу обратилась Социальная служба Лудзенского края, так как в службу часто обращаются пенсионеры с низким уровнем доходов. Они просят помочь оплатить услуги на лечение, поскольку не могут сами рассчитаться за полученные услуги или приобрести медикаменты.

Если уровень доходов хоть ненамного превышает уровень доходов малоимущего или нуждающегося лица, материальную помощь на лечение не выделяют.

Перед тем, как обратиться в думу с предложением, Социальная служба провела анкетирование клиентов.

Пособие на лечение в размере 50 евро самоуправление со следующего года сможет выделить следующим лицам, доходы которых не превышают 250 eврo: неработающим пенсионерам и лицам с инвалидностью. Эта сумма выделяется на оплату расходов на стационарные и амбулаторные услуги, консультацию специалистов, медицинские манипуляции, обследование, услуги по лечению зубов и зубному протезированию, покупку медикаментов.

Для того чтобы было назначено пособие, необходимо предоставить заявление, к которому прилагаются документы из лечебного учреждения или аптеки, подтверждающие расходы. К чеку на приобретение медикаментов необходимо приложить копии рецептов, выписанных врачом. В документах, подтверждающих расходы, должны быть указаны персональные данные.

Это пособие смогут получить только те лица, кому не было выделено пособие на медицинские услуги как малоимущему лицу/семье.

Чтобы получить пособие, жителям необходимо обратиться в Социальную службу.

Пособие на юбилей свадьбы

Отдел ЗАГС предложил ввести пособие на юбилей свадьбы для семей, проживших в браке 50 или 60 лет.

Со следующего года юбиляры, если хотя бы один из супругов свое место жительства задекларировал в Лудзенском крае, смогут претендовать на пособие:

Если в браке прожито 50 лет – в размере 200 евро;

Если в браке прожито 60 лет – в размере 250 евро.

Чтобы получить пособие, жителям необходимо обратиться в Социальную службу.

Увеличены опекунские пособия

Лудзенский сиротский суд внес предложение в думу об увеличении опекунского пособия и изменении порядка назначения пособия опекунам и попечителям.

Опекунское пособие увеличено со 100 eврo до 150 eврo.

Изменен и порядок назначения опекунского пособия. Пособие может быть выделено только после того, как опекун до 1 февраля текущего года предоставил в Лудзенский сиротский суд отчет опекуна, и сиротский суд выдал подтверждение о том, что отчет предоставлен.

Только тогда опекун может обращаться в Социальную службу за пособием.

Изменен и порядок назначения пособия попечителям, при этом размер пособия не меняется.

И это пособие может быть выделено только после того, как попечитель до 1 февраля текущего года предоставил в Лудзенский сиротский суд отчет попечителя, и сиротский суд выдал подтверждение о том, что отчет предоставлен. Тогда попечитель может обращаться в Социальную службу за пособием.

В обязывающие правила необходимо было внести поправки, исключив слово «несовершеннолетний», так как в Законе о защите прав детей изменен термин «многодетная семья» и, в соответствии с законом, многодетной считается та семья, в которой воспитывают трое и более детей в возрасте до 24 лет, в том числе приемных и находящихся под опекой, пока они получают среднее, профессиональное или высшее образование.

Ludza.lv