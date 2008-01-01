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Новости Общество | 22 декабря 2016 | 14:02

ДУ подписал договор о сотрудничестве с Малнавским колледжем

DU.lv

21 декабря Даугавпилсский Университет подписал договор о сотрудничестве с Малнавским колледжем, который основан на академические и профессиональные виды сотрудничества.

Договор подразумевает обмен студентов и академического персонала и студийные практики, сотрудничество в вопросах улучшения содержания образования, обмен информации и взаимные консультации в приоритетных вопросах, обмен учебной и методичной литературой, общие проекты и образовательные программы, для поддержки науки и культуры, организация конкурсов и семинаров. Сотрудничество будет сформировано и в области предпринимательской деятельности.

Договор подписал ректор Даугавпилсского Университета А. Баршевский и директор колледжа Ю. Бозович.

D-fakti.lv

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