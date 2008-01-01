Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 декабря
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Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 22 декабря 2016 | 14:02
ДУ подписал договор о сотрудничестве с Малнавским колледжем
21 декабря Даугавпилсский Университет подписал договор о сотрудничестве с Малнавским колледжем, который основан на академические и профессиональные виды сотрудничества.
Договор подразумевает обмен студентов и академического персонала и студийные практики, сотрудничество в вопросах улучшения содержания образования, обмен информации и взаимные консультации в приоритетных вопросах, обмен учебной и методичной литературой, общие проекты и образовательные программы, для поддержки науки и культуры, организация конкурсов и семинаров. Сотрудничество будет сформировано и в области предпринимательской деятельности.
Договор подписал ректор Даугавпилсского Университета А. Баршевский и директор колледжа Ю. Бозович.
D-fakti.lv
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