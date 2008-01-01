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Новости Культура | 22 декабря 2016 | 14:22

В Ротко центре пройдёт музыкально - поэтический вечер

Rothkocenter.com

В канун Рождества, 23 декабря в 17:00 в концертном зале Даугавпилсского Арт-Центра им. Марка Ротко пройдёт бесплатный музыкально - поэтический вечер «Мы входим в этот мир только на мгновение».

Во время ожидания Рождественского чуда, приглашаются ценители философской поэзии и авторских песен.

Такой музыкально - поэтический вечер в Ротко центре пройдёт впервые, но организаторы мероприятия надеются, что это послужит основой предпраздничной традиции.

В этом году в мероприятии дебютирует с творческим вечером Валерий Ермаченко. 

D-fakti.lv

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