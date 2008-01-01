Работники краевой думы подготовили подарки для социального дома “Pīlādzis”

Новости Латвия | 22 декабря 2016 | 17:13

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Рождество, это время, когда хочется верить в чудеса и самим дарить это чудо другим, особенно тем, кому это действительно нужно. И именно поэтому 21 декабря работники Даугавпилсской краевой думы в этом году решили навестить и порадовать жителей Центра социальных услуг “Pīlādzis”.

Работники думы провели жребий, после которого, каждый из работников стал ангелом хранителем для каждого жителя социального центра, чтобы вручить подарки с открыткой и с пожеланиями персонально для каждого. В общей сложности, было подарено 70 подарков, в которых находились: сладости, теплые носки, кружки, карандаши и другие, полезные и сладкие призы.

Так же своим выступлением порадовала девочка Элизабете, дочка специалиста краевой думы по общественным делам Ольги Смане . Роль оригинального Деда мороза сыграл четвероногий друг, маламут Бука. Надо заметить, что и у собачки уже есть опыт участия на различных мероприятиях и в детских лагерях.

Радость гостям, выступлениям и подаркам у жителей центра была не фальшивая и искренняя. Жительница центра Диана, порадовала всех Рождественскими стихами собственного сочинения, и всем работникам думы были вручены самодельные подделки в виде символа 2017 года – петуха.

Даугавпилсская краевая дума, благодарит всех жителей социального дома “Pīlādzis” за теплый прием, а так же директора центра и весь персонал, за отзывчивость и за то, что пошли навстречу.

D-fakti.lv