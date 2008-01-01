Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 декабря

Именины:
Саулведис / Анна, Степан

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодняшний день будет отмечен значительностью, коя будет проявляться во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе, посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. -2 C
Утро
.. -2 C
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом»

Впервые в Даугавпилсе оздоровительные консультации проводит доктор китайской медицины Анджей Гутовск ... {4}

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

7. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

8. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. На семинаре горожанам рассказали о новой программе утепления домов

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}


Новости Латвия | 22 декабря 2016 | 17:13

Работники краевой думы подготовили подарки для социального дома “Pīlādzis”

daugavpilsnovads.lv

Рождество, это время, когда хочется верить в чудеса и самим дарить это чудо другим, особенно тем, кому это действительно нужно. И именно поэтому 21 декабря работники Даугавпилсской краевой думы в этом году решили навестить и порадовать жителей Центра социальных услуг “Pīlādzis”.

Работники думы провели жребий, после которого, каждый из работников стал ангелом хранителем для каждого жителя социального центра, чтобы вручить подарки с открыткой и с пожеланиями персонально для каждого. В общей сложности, было подарено 70 подарков, в которых находились: сладости, теплые носки, кружки, карандаши и другие, полезные и сладкие призы.

Так же своим выступлением порадовала девочка Элизабете, дочка специалиста краевой думы по общественным делам Ольги Смане . Роль оригинального Деда мороза сыграл четвероногий друг, маламут Бука. Надо заметить, что и у собачки уже есть опыт участия на различных мероприятиях и в детских лагерях.

Радость гостям, выступлениям и подаркам у жителей центра была не фальшивая и искренняя. Жительница центра Диана, порадовала всех Рождественскими стихами собственного сочинения, и всем работникам думы были вручены самодельные подделки в виде символа 2017 годапетуха.

Даугавпилсская краевая дума, благодарит всех жителей социального дома “Pīlādzis” за теплый прием, а так же директора центра и весь персонал, за отзывчивость и за то, что пошли навстречу.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 