Приглашаем на Рождественскую выставку-базарчик

Новости Культура | 22 декабря 2016 | 11:35

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Продолжая традицию, учреждение самоуправления Даугавпилса «Социальная служба» снова радует горожан с Рождественской благотворительной выставкой-базарчик. В этом году базарчик состоится в Дому Единства в вестибюле бывшего книжного магазина «Globuss».

Можно будет приобрести работы клиентов и сотрудников Дневного центра, сувенири, оригинальные открытки, текстильные работы, вязаные работы, изделия из бус и многое другое. Это красивые и полезные подарки для друзей и родственников.

Ждем вас в Доме Единства, в вестибюле бывшего книжного магазина «Globuss» (вход со стороны читального зала Латгальской центральной библиотеки).

Время работы с 19 по 28 декабря:

По рабочим дням с 10:00 до 18:00

В выходные с 10:00 до 16:00

28 декабря выставка-базарчик будет работать с 10 утра до 14:00.

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