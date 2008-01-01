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Новости Общество | 22 декабря 2016 | 10:48

В Даугавпилсской больнице выявлен целый ряд нарушений

D-fakti.lv

Проверяя информацию о возможном заражении пациентов гепатитом В, Государственная инспекция здравоохранения по итогам рейда в Даугавпилсскую больницу завела дело об административных правонарушениях, сообщает Latvijas radio.

Нарушения касались делопроизводства о соблюдении требований эпидемиологической безопасности. На больницу наложен штраф.
По данным эпидемиологов, вспышка гепатита В привела к заболеванию семи человек. Как рассказала Latvijas radio одна из бывших пациенток стационара, в начале июля она лечилась в отделении урологии и хирургии, но по возвращении домой почувствовала себя плохо. Настолько, что снова оказалась на больничной койке.

Анализы показали наличие гепатита В. Лечение заняло пять недель и было дорогим.

Но характерно, что во время лечения пациентка встретила товарок по несчастью – они тоже в начале июля лежали в том же отделении. Разговорились. Выстроились определенные параллели между гепатитом и их летним пребыванием в Даугавпилсской больнице.
 Центр профилактики и контроля заболеваний начал эпидемиологическое расследование. Выяснил имена всех пациентов, оказавшихся в одинаковых условиях при заражении. Оказалось, все они практически в одно и то же время, едва ли не в один конкретный день находились в одном отделении Даугавпилсской больницы.

Центр связался с семейными врачами, чтобы те предупредили всех пациентов. И пока достоверно известно о семи случаях инфицирования гепатитом В, но не исключено, что в действительности пострадало больше людей.

Инкубационный период этой болезни долог – до полугода. Заболевание сильно вредит печени, и хуже всего, если оно переходит в хроническую стадию. Это грозит человеку циррозом или даже раком печени.

В Даугавпилсской больнице тоже провели проверку – внутреннюю, служебную, рассказал член ее правления Рейнис Йокст. Учитывая инкубационный период болезни, трудно определить конкретное виновное должностное лицо, признал он. Медики, которые имеют дело с инвазивными процедурами, все как один заявили, что действовали строго по правилам.

Пациенты же отмечают, что медсестры ставили капельницы нескольким пациентам в одной палате подряд, не меняя перчаток, и поднос со шприцами и всем необходимым у них был один на всех: «Кто его знает – может, они и в следующую палату с тем же пошли».
Инспекция здравоохранения эти показания пациентов проверить, понятно, уже не могла, рассказала руководитель ее Латгальского отдела Людмила Вайниня. Поэтому инспектора проверили документацию, собрали объяснения медперсонала – и выявили нарушения в оформлении документов. Вывод таков: эти нарушения связаны с распространением гепатита В в больнице.

Размер штрафа инспекция не разглашает.

LSM

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