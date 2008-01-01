Интервью
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Точка зрения
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Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.
Источник: ignio.com
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Новости Экономика | 22 декабря 2016 | 10:30
С Нового года в Латвии подорожает вода
1 января в Латвии вступят в силу поправки к налогу на природные ресурсы. Это может привести к подорожанию воды для некоторых домохозяйств, сообщает Latvijas vēstnesis.
Увеличение налога коснется воды (в том числе минеральной и из подземных источников), которая предназначена для реализации в упакованном виде, а также воды, которая используется в водоснабжении. Ставка налога не менялась с 2010 года, теперь же его повышение объясняется стремлением обеспечить более экономное использование водных ресурсов.
Доля налога в тарифе на воду составляет 2-6%, заявила изданию представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Лаура Ясноне. При условии, что среднее домохозяйство потребляет в среднем пять кубометров воды, вода для него может подорожать на 15 евроцентов в месяц или 2,10 евро в год (без НДС).
Некоторые предприятия уже сообщили, что не планируют повышать тарифы и будут покрывать увеличение налога за счет полученной прибыли. В частности, это касается Rīgas ūdens.
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