На заключительноv вечере сезона поздравили лучших футболистов

Новости Спорт | 22 декабря 2016 | 09:35

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Вечером в понедельник, 19 декабря, в Даугавпилсском Олимпийском центре состоялся торжественный заключительный вечер сезона, который проходит уже седьмой раз. Во время мероприятия были названы лучшие игроки в каждой возрастной группе, и проведены различные конкурсы, сообщает Наурис Мацкевич.

В 2016 году в главном зале олимпийского центра воссоздали праздничную атмосферу при помощи разноцветного света. В самом начале мероприятия были награждены победители конкурса «Я и футбол». По голосованию жюри и зрителей, третье место занял Ральф Башко, второе место завоевала объединение родителей 2007 года рождения, победителем стал Мартин Алексеев.

В продолжение мероприятия руководство клуба поблагодарило за поддержку Даугавпилсскую думу, Алексея Закржевского, Александра Трунина, Сергея Склема, Юрия Бочарова, Иманта Утинана и других.

После праздничного открытия приветствовали команды всех возрастных групп, проходили игры для детей и родителей. На протяжении всего мероприятия у каждого была возможность передать привет или пожелание в «видео-уголочке». В ближайшее время можно будет насладиться небольшим фильмом о прошедшем мероприятии.

В заключительной части наградили лучших игроков, одновременно чествовали и медалистов чемпионата Латвии, а так же и победителей чемпионата ветеранов Латвии!

Лучшие игроки 2016 года:

2009 – Даниель Аронишко, Анатолий Комар

2008 – Кирилл Бондарев, Николасс Мимнонов

2007 – Эмиль Атаманюков, Ариэль Оксс

2006 – Никита Барковский, Ромуальд Лоч

2005 – Милан Тихонович, Ральф Башко

2004 – Валерий Лизунов, Артур Бобич

2003 – Владислав Стивриньш, Артур Матеша

2002 – Эдуард Дашкевич, Владислав Тимофеев

2001 – Эдгар Иванов, Олег Гуревич

2000 – Сандис Шершнев, Роман Сальковский

1999 – Райвис Скребел, Дмитрий Литвинский

Высшая лига – Эдгар Вердиньш, Денис Безушчонок

Девушки – Виктория Венгревича, Элизабете Самушенко

Ветераны – Райтис Миллер, Юрий Король

Лучшие игроки молодежного чемпионата Латвии:

U13 – защитник Никлавс Скринда

U14 – нападающий Эдуард Дашкевич

U15 – вратарь Иван Дубоделов

U15 – нападающий Роберт Магрин

Продолжая семилетнюю традицию, представители старшей группы посвятили маленьких борцов 2010 года с помощью перетягивания каната. В интенсивном бою одолев младших, молодые футболисты в подарок получили свои первые спортивные костюмы.

D-fakti.lv