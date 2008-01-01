Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 декабря

Именины:
Саулведис / Анна, Степан

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодняшний день будет отмечен значительностью, коя будет проявляться во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе, посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. -2 C
Утро
.. -2 C
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом»

Впервые в Даугавпилсе оздоровительные консультации проводит доктор китайской медицины Анджей Гутовск ... {4}

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Автобусы и трамваи {142}

5. В Даугавпилсе прогремел ,,Рок-марафон 2016’’

6. Ушли в мир иной...

7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}


Новости Спорт | 22 декабря 2016 | 09:35

На заключительноv вечере сезона поздравили лучших футболистов

fcdaugavpils.lv

Вечером в понедельник, 19 декабря, в Даугавпилсском Олимпийском центре состоялся торжественный заключительный вечер сезона, который проходит уже седьмой раз. Во время мероприятия были названы лучшие игроки в каждой возрастной группе, и проведены различные конкурсы, сообщает Наурис Мацкевич.

В 2016 году в главном зале олимпийского центра воссоздали праздничную атмосферу при помощи разноцветного света. В самом начале мероприятия были награждены победители конкурса «Я и футбол». По голосованию жюри и зрителей, третье место занял Ральф Башко, второе место завоевала объединение родителей 2007 года рождения, победителем стал Мартин Алексеев.

В продолжение мероприятия руководство клуба поблагодарило за поддержку Даугавпилсскую думу, Алексея Закржевского, Александра Трунина, Сергея Склема, Юрия Бочарова, Иманта Утинана и других.
После праздничного открытия приветствовали команды всех возрастных групп, проходили игры для детей и родителей. На протяжении всего мероприятия у каждого была возможность передать привет или пожелание в «видео-уголочке». В ближайшее время можно будет насладиться небольшим фильмом о прошедшем мероприятии.

В заключительной части наградили лучших игроков, одновременно чествовали и медалистов чемпионата Латвии, а так же и победителей чемпионата ветеранов Латвии!

Лучшие игроки 2016 года:
2009 – Даниель Аронишко, Анатолий Комар
2008 – Кирилл Бондарев, Николасс Мимнонов
2007 – Эмиль Атаманюков, Ариэль Оксс
2006 – Никита Барковский, Ромуальд Лоч
2005 – Милан Тихонович, Ральф Башко
2004 – Валерий Лизунов, Артур Бобич
2003 – Владислав Стивриньш, Артур Матеша
2002 – Эдуард Дашкевич, Владислав Тимофеев
2001 – Эдгар Иванов, Олег Гуревич
2000 – Сандис Шершнев, Роман Сальковский
1999 – Райвис Скребел, Дмитрий Литвинский
Высшая лига – Эдгар Вердиньш, Денис Безушчонок
Девушки – Виктория Венгревича, Элизабете Самушенко
Ветераны – Райтис Миллер, Юрий Король

Лучшие игроки молодежного чемпионата Латвии:
U13 – защитник Никлавс Скринда
U14 – нападающий Эдуард Дашкевич
U15 – вратарь Иван Дубоделов
U15 – нападающий Роберт Магрин

Продолжая семилетнюю традицию, представители старшей группы посвятили маленьких борцов 2010 года с помощью перетягивания каната. В интенсивном бою одолев младших, молодые футболисты в подарок получили свои первые спортивные костюмы.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 