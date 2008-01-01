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Сегодняшний день будет отмечен значительностью, коя будет проявляться во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе, посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 22 декабря 2016 | 09:35
На заключительноv вечере сезона поздравили лучших футболистов
Вечером в понедельник, 19 декабря, в Даугавпилсском Олимпийском центре состоялся торжественный заключительный вечер сезона, который проходит уже седьмой раз. Во время мероприятия были названы лучшие игроки в каждой возрастной группе, и проведены различные конкурсы, сообщает Наурис Мацкевич.
В 2016 году в главном зале олимпийского центра воссоздали праздничную атмосферу при помощи разноцветного света. В самом начале мероприятия были награждены победители конкурса «Я и футбол». По голосованию жюри и зрителей, третье место занял Ральф Башко, второе место завоевала объединение родителей 2007 года рождения, победителем стал Мартин Алексеев.
В продолжение мероприятия руководство клуба поблагодарило за поддержку Даугавпилсскую думу, Алексея Закржевского, Александра Трунина, Сергея Склема, Юрия Бочарова, Иманта Утинана и других.
После праздничного открытия приветствовали команды всех возрастных групп, проходили игры для детей и родителей. На протяжении всего мероприятия у каждого была возможность передать привет или пожелание в «видео-уголочке». В ближайшее время можно будет насладиться небольшим фильмом о прошедшем мероприятии.
В заключительной части наградили лучших игроков, одновременно чествовали и медалистов чемпионата Латвии, а так же и победителей чемпионата ветеранов Латвии!
Лучшие игроки 2016 года:
2009 – Даниель Аронишко, Анатолий Комар
2008 – Кирилл Бондарев, Николасс Мимнонов
2007 – Эмиль Атаманюков, Ариэль Оксс
2006 – Никита Барковский, Ромуальд Лоч
2005 – Милан Тихонович, Ральф Башко
2004 – Валерий Лизунов, Артур Бобич
2003 – Владислав Стивриньш, Артур Матеша
2002 – Эдуард Дашкевич, Владислав Тимофеев
2001 – Эдгар Иванов, Олег Гуревич
2000 – Сандис Шершнев, Роман Сальковский
1999 – Райвис Скребел, Дмитрий Литвинский
Высшая лига – Эдгар Вердиньш, Денис Безушчонок
Девушки – Виктория Венгревича, Элизабете Самушенко
Ветераны – Райтис Миллер, Юрий Король
Лучшие игроки молодежного чемпионата Латвии:
U13 – защитник Никлавс Скринда
U14 – нападающий Эдуард Дашкевич
U15 – вратарь Иван Дубоделов
U15 – нападающий Роберт Магрин
Продолжая семилетнюю традицию, представители старшей группы посвятили маленьких борцов 2010 года с помощью перетягивания каната. В интенсивном бою одолев младших, молодые футболисты в подарок получили свои первые спортивные костюмы.
D-fakti.lv
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