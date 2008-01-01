Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 декабря
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Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их, болезных.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 22 декабря 2016 | 08:41
Дорожная полиция в праздники проведет профилактические рейды
Дорожная полиция с 23 декабря по 2 января проведет профилактический рейды по контролю за дорожным движением, сообщили в Госполиции, пишет ЛЕТА.
Как свидетельствует статистика прошлых лет, все еще есть водители, которые не думают ни о собственной, ни о чужой безопасности и садятся за руль пьяными, заявил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.
Полиция будет контролировать дорожное движение на магистральных и местных дорогах, в местах праздничных мероприятий и массового скопления людей.
Дорожная полиция будет проверять трезвость водителей, соблюдение правил дорожного движения и наличие светоотражателей у пешеходов.
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