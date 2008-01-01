Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 декабря

Именины:
Саулведис / Анна, Степан

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их, болезных.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. -2 C
Утро
.. -2 C
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом»

Впервые в Даугавпилсе оздоровительные консультации проводит доктор китайской медицины Анджей Гутовск ... {4}

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Автобусы и трамваи {142}

5. В Даугавпилсе прогремел ,,Рок-марафон 2016’’

6. Ушли в мир иной...

7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}


Новости Латвия | 22 декабря 2016 | 08:41

Дорожная полиция в праздники проведет профилактические рейды

D-fakti.lv

Дорожная полиция с 23 декабря по 2 января проведет профилактический рейды по контролю за дорожным движением, сообщили в Госполиции, пишет ЛЕТА.

Как свидетельствует статистика прошлых лет, все еще есть водители, которые не думают ни о собственной, ни о чужой безопасности и садятся за руль пьяными, заявил начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.

Полиция будет контролировать дорожное движение на магистральных и местных дорогах, в местах праздничных мероприятий и массового скопления людей.

Дорожная полиция будет проверять трезвость водителей, соблюдение правил дорожного движения и наличие светоотражателей у пешеходов.

Focus

Добавить комментарий

 