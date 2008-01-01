Полиция просит отозваться свидетелей происшествия в Даугавпилсе!

Новости Происшествия | 22 декабря 2016 | 08:25

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Просим отозваться свидетелей происшествия, которое произошло 16 декабря в период времени с 17:00 до 18:30 в Даугавпилсе на перекрестке улиц Вайнодес и Дзинтару, сообщает Государственная полиция.

Неустановленный водитель автомашины PEUGEOT серого цвета въехал в забор дома номер 9, после чего покинул место происшествия и не сообщил о случившимся ДТП. Свидетелей данного происшествия просим звонить по номеру тел. 654 03370 (с 8:30 до 16:30) или обращаться лично в полицию.

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