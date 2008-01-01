Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 декабря
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Планируя какие-то дела на сегодняшний день, внесите поправку, которая позволила бы вам скользить по графику. Вам наверняка придется что-то спешно менять.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 22 декабря 2016 | 07:50
Четверг, 22 декабря: возможен мокрый снег
Днем Латвию пересечет небольшая циклоническая ложбина с атмосферным фронтом. Небо полностью затянет облаками, почти повсеместно ожидаются дожди, на востоке не исключен и мокрый снег.
Ветер умеренный юго-западный, южный. Максимальная температура воздуха — +1…+6 градусов.
В Риге — +2... +4 градуса, облачно и дожди.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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