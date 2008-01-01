Gudriem.lv: Как выбрать достойный подарок на Рождество до 20 евро

Новости Общество | 22 декабря 2016 | 11:18

Рождественские и новогодние праздники не обходятся без подарков родным и близким. Как показывают опросы, жители Латвии тратят в среднем 190-200 евро на подарки к Рождеству и Новому году. Как правило, эта статья расходов существенно подрывает личный бюджет, ведь приходится покупать не один и даже не два подарка, а зачастую по 6-10. Как же купить подарки на Рождество и не разориться? Gudriem.lv предлагает варианты интересных и недорогих презентов на грядущие праздники.

1. Оцениваем масштаб расходов и составляем план

Без плана – никуда! Здесь все просто: пишем список всех, кому нужно вручить подарки и рядом сумму, которую готовы потратить на это. Для родных можно выбрать подарки подороже, для коллег и соседей вполне сойдут символические презенты. И теперь самое главное следовать этому списку и стараться не вылезать из утвержденного бюджета.

2. Где можно не тратить, там и не тратим

Проводим ревизию шкафов и удивляемся. Наверняка там найдется нераспакованные тюбики с кремом или гелем для волос, шарики для ванны и новый шарфик, который вы так и не надели. Все это смело можно передаривать в виже так называемых символически презентов для коллег и соседей.

3. Делаем подарок своими руками

Вы знаете, что сварить самой мыло и сделать пеннный шарик для ванны очень просто, и расходов потребует всего ничего?. В этом деле главное -- выдумка и красивая упаковка. Итак, варим мыло, шьем кухонные полотенца, рисуем картину и делаем рамку для фотографий. Такие самодельные презенты прежде всего оценят родные, и точно -- бабушки с дедушками.

4. Детям -- лучшие подарки

Ни в коем случае не лишаем детей подарков, ведь именно они ждут их больше всего. Лучше всего составить подарок из нескольких маленьких вещей разного размера и назначения: ребенку будет интересно получить сразу несколько приятных вещичек. Малышам подойдут всевозможные каталки на веревочках: уточки, шлепающие лапками, вертолеты с крутящимся пропеллером, петушки, «клюющие» зернышки. А также музыкальные игрушки, которые не только интересны, но и развивают слух ребенка.

Дошкольникам понравятся настольные игры, куклы для девочек и машинки для мальчиков. Детям чуть старше -- логические игры, книги, коньки и наборы для творчества. Подросткам можно уже дарить одежду и украшения, кошельки, кепки, ремни, майки.

Лучший выбор детских подарков можно найти здесь.

5. Где искать подарки для всех

Конечно, можно отправиться в магазины, но как мы уже писали ранее -- лучше со списком. Но если хотите сэкономить, то поищие варианты дешевле. Во-первых, в интернет-магазинах. Самое простое: присмотреть подарок в магазине, а потом поискать его аналог в интернет-магазине. Разница в цене может составить 20-30%.

И, во-вторых, сэкономить можно с помощью купонов. Выбор их огромен. К примеру, только на Gudriem.lv каждый день клиенты могут выбрать товары и услуги из более чем 4000 купонов на любой вкус и кошелек. Но будьте предельно внимательны и обращайте внимание на срок действия купона. Может так получиться, что вы рассчитываете вручить подарок до нового года, а купон начинает действовать только после нового года. Кстати, на купонных сайтах есть довольно интересные предложения, которые вы не встретите в обычных магазинах.

Например, классический вариант для жены или подруги – это духи. Здесь вы найдете свыше 140 вариантов духов, туалетной воды для своей второй половинки. Цены самые разные, начиная от 6. Еще один неплохой вариант –это различные средства по уходу за лицом и телом.

Мужчин также порадует парфюм, или же оригинальный подарок, такой как экстремальные виды развлечений. Можно выбрать полет на дельтоплане или картинг, или же стрельбу из боевого оружия.

Обратите на внимание на раздел «Подарочные карты». Карты можно купить на разные суммы и на разные виды товаров и услуг.

6. Экономим на упаковке

Когда подарки куплены, и основательная сумма денег уже потрачена, то давайте примем разумное решение насчет упаковки. А стоит ли выкладывать за нее много денег, ведь предстоят траты еще и на праздничный стол, наряды и фейерверки.

Сделать упаковку подарка самостоятельно совсем не тяжело. Для этого понадобится оберточная бумага, ленты и скотч – все это стоит недорого. Не покупайте авторские открытки ручной работы, сделайте точно такую же бесплатно. Вам потребуется ткань или картон для аппликации, качественная бумага, фломастеры или краски.

7. Считаем финансы

Хорошо, если кто-то планирует вот такие большие траты заранее и откладывает средства. Однако далеко не все это делают, а оставлять без подарка родных тоже некрасиво. По статистике, жители Латвии тратят в конце декабря примерно 20% от

месячного дохода семьи, почти 60% признают, что им нужны дополнительные финансы для того, чтобы совершить все покупки.

Особенно если в качестве подарка будет преподнесен сюприз вроде поездки на курорт или дорогой аппаратуры.

Занять недостающую сумму всегда можно у компаний быстрых кредитов. Однако сначала изучи все условия тут.



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