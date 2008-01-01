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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 декабря 2016 | 19:11
Напротив магазина DEPO будет остановка автобусов номер 4 и 5
На встрече представителей самоуправления и пенсионеров прозвучала просьба жителей Межциемса, в связи с организацией некоторых автобусных рейсов под номерами 4 и 5 через магазин DEPO. Дело в том, что они часто ездят в магазин DEPO на 4 и 5 автобусах и пройти путь расстоянием 500 метром для них является затруднительным.
Услышав просьбу, Транспортная комиссия Даугавпилсской думы вместе с AS „Daugavpils satiksme” приняли решение, что с 1 января 2017 года, возможно, изменить расписание автобусов 4 и 5 для двух дневных и двух вечерних рейсов.
С Нового года, у жителей Межциемса будет возможность на автобусе 4 маршрута, без пересадок доехать до магазина DEPO.
Время отправления от автостанции в (8:20; 9:50; 16:50; 17:50), в свою очередь вернуться назад можно будет автобусом 5 маршрута, который будет отходить от магазина DEPO в (10:20; 11;20; 18:20; 19:50).
Эти рейсы являются экспериментальными, но если в течение 3 месяцев эти рейсы будут востребованы, то начиная с 31 марта 2017 года, эти изменения будут сохранены.
D-fakti.lv
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