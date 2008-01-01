Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 декабря

Именины:
Саулведис / Анна, Степан

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодня вас будет невозможно смутить. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только, чтобы вам задали побольше вопросов.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
.. -2 C
Утро
.. -2 C
День
.. 2 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом»

Впервые в Даугавпилсе оздоровительные консультации проводит доктор китайской медицины Анджей Гутовск ... {4}

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Автобусы и трамваи {142}

5. В Даугавпилсе прогремел ,,Рок-марафон 2016’’

6. Ушли в мир иной...

7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}


Новости Спорт | 21 декабря 2016 | 18:32

Волейбольная команда ВК «Краслава» завоевала кубок

kraslavasvestis.lv

10 декабря уже второй год в Прейлях проходил турнир на кубок по волейболу для сениоров – «Рождественская прелюдия». Мужчины соревновались в возрастной группе V40+, а женщины - S35+. Так же, как и год назад, в этом году на турнир собралось много участников из разных регионов Латвии. В этом году можно сказать, что соревнования вышли на международный уровень, потому что в них участвовала женская команда из белорусского города Полоцк.

Среди мужчин борьбу за главную награду начали девять команд, которые были разделены на две подгруппы. В своей подгруппе, в конкуренции пяти команд, наша команда заняла третье место и дальше играла с обладателями второго места из второй подгруппыкомандой из Нереты, обыграв которую, спортсмены из ВК «Краслава» вышли в полуфинал. Среди четырех сильнейших команд волейболисты ВК «Краслава» обыграли команды из Екабпилса (4-е место) и Лубаны (3-е место). Напряженная борьба за первое место между Краславой и Саулкрастами завершилась повторной победой чемпионов прошлого года - краславчан. Команда смогла переломить ход игры в ее заключительной части и победила с результатом 15:13.

Представители команды оценивают свою игру во всех 17 сетах на «отлично», где им пришлось играть без резервистов. Выдающуюся игру в нападении показал Иван Лукша, получивший награду, как лучший игрок команды.

Команда ветеранов ВК «Краслава» благодарит Краславскую краевую думу за возможность участвовать в соревнованиях.

kraslavasvestis.lv

Добавить комментарий

 