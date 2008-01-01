Волейбольная команда ВК «Краслава» завоевала кубок

Новости Спорт | 21 декабря 2016 | 18:32

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10 декабря уже второй год в Прейлях проходил турнир на кубок по волейболу для сениоров – «Рождественская прелюдия». Мужчины соревновались в возрастной группе V40+, а женщины - S35+. Так же, как и год назад, в этом году на турнир собралось много участников из разных регионов Латвии. В этом году можно сказать, что соревнования вышли на международный уровень, потому что в них участвовала женская команда из белорусского города Полоцк.

Среди мужчин борьбу за главную награду начали девять команд, которые были разделены на две подгруппы. В своей подгруппе, в конкуренции пяти команд, наша команда заняла третье место и дальше играла с обладателями второго места из второй подгруппы – командой из Нереты, обыграв которую, спортсмены из ВК «Краслава» вышли в полуфинал. Среди четырех сильнейших команд волейболисты ВК «Краслава» обыграли команды из Екабпилса (4-е место) и Лубаны (3-е место). Напряженная борьба за первое место между Краславой и Саулкрастами завершилась повторной победой чемпионов прошлого года - краславчан. Команда смогла переломить ход игры в ее заключительной части и победила с результатом 15:13.

Представители команды оценивают свою игру во всех 17 сетах на «отлично», где им пришлось играть без резервистов. Выдающуюся игру в нападении показал Иван Лукша, получивший награду, как лучший игрок команды.

Команда ветеранов ВК «Краслава» благодарит Краславскую краевую думу за возможность участвовать в соревнованиях.

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