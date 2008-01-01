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Новости Латвия | 21 декабря 2016 | 17:27

Дети навестили сениоров Вабольской волости

daugavpilsnovads.lv

19 декабря, работница социальной службы Валентина Скринда вместе с 45 отрядом добровольцев из Вабольской средней школы, в Рождественском настроении, с небольшим концертом, пришла в гости к 12 одиноким сениорам Вабольской волости.

Были спеты Рождественские песни, и было очень приятно насладиться чувством праздника вместе с пожилыми людьми, у которых, к сожалению, нет возможности посетить красивые Рождественские мероприятия из-за возраста и состояния здоровья. Каждый пенсионер получил подарки, приготовленные Вабольской волостью и наилучшие пожелания. Мы все были очень приятно удивлены гостеприимством и добродушием пенсионеров в преддверии Рождества.

D-fakti.lv

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