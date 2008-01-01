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Новости Спорт | 21 декабря 2016 | 16:19

Стали известны результаты Рождественского турнира по мини-футболу

rezekneszinas.lv

В прошлые выходные в спортивном комплексе ГПО прошёл Рождественский турнир, во время которого зрители могли насладиться играми плей-офф — серия игр на выбывание, по итогам которой определяется победитель турнира.

Результаты четвертьфинала:

TFK Rēzekne Juniors - Rēzeknes Novada BJSS 5:12;
LDzSA “LENC-4”- RTA/VRK 13:2;
RFA/BJSS - Šellat 7:11;
FC Zilupe- Zilupe 2001 9:7 (6:6).

Во время игр полуфинала, команда LDzSA “LENC-4” победила команду Резекненской ДЮСШ.

В свою очередь, команда «Šellat» победила «FC Zilupe», со счётом 11:3.

Результаты финальных игр:

За третье место сражались команды «FC Zilupe» и ДЮСШ Резекненского края. В результате увлекательной борьбы, победа досталась команде из Резекненского края, со счётом 5:2.

За золото сражались две лучшие команды турнира: LDzSA “LENC-4” и «Šellat». В предыдущей игре этих команд, победителями были игроки из «Šellat». Но в результате увлекательной борьбы в финале, сильнее всё же оказалась команда LDzSA “LENC-4”. Соответственно, воторое место досталось команде «Šellat».
Лучшие игроки турнира:

Лучший бомбардир: Дмитрий Борисов (LDzSA “LENC-4”);

Лучший ассистент: Эгил Егоров (RTA/VRK);

Лучший игрок: Игорь Егоров (ДЮСШ Резекненского края);

Лучший нападающий: Р. Александрович (ДЮСШ Резекненского края);

Лучший защитник: Денис Блюдник (FC Zilupe);

Лучший вратарь: Валерий Селезнёв (Šellat).

rezekneszinas.lv

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