Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 21 декабря 2016 | 16:19
Стали известны результаты Рождественского турнира по мини-футболу
В прошлые выходные в спортивном комплексе ГПО прошёл Рождественский турнир, во время которого зрители могли насладиться играми плей-офф — серия игр на выбывание, по итогам которой определяется победитель турнира.
Результаты четвертьфинала:
TFK Rēzekne Juniors - Rēzeknes Novada BJSS 5:12;
LDzSA “LENC-4”- RTA/VRK 13:2;
RFA/BJSS - Šellat 7:11;
FC Zilupe- Zilupe 2001 9:7 (6:6).
Во время игр полуфинала, команда LDzSA “LENC-4” победила команду Резекненской ДЮСШ.
В свою очередь, команда «Šellat» победила «FC Zilupe», со счётом 11:3.
Результаты финальных игр:
За третье место сражались команды «FC Zilupe» и ДЮСШ Резекненского края. В результате увлекательной борьбы, победа досталась команде из Резекненского края, со счётом 5:2.
За золото сражались две лучшие команды турнира: LDzSA “LENC-4” и «Šellat». В предыдущей игре этих команд, победителями были игроки из «Šellat». Но в результате увлекательной борьбы в финале, сильнее всё же оказалась команда LDzSA “LENC-4”. Соответственно, воторое место досталось команде «Šellat».
Лучшие игроки турнира:
Лучший бомбардир: Дмитрий Борисов (LDzSA “LENC-4”);
Лучший ассистент: Эгил Егоров (RTA/VRK);
Лучший игрок: Игорь Егоров (ДЮСШ Резекненского края);
Лучший нападающий: Р. Александрович (ДЮСШ Резекненского края);
Лучший защитник: Денис Блюдник (FC Zilupe);
Лучший вратарь: Валерий Селезнёв (Šellat).
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