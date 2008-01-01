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Новости Общество | 21 декабря 2016 | 14:27

Организовали Рождественский праздник для лучших учеников Даугавпилса

Daugavpils.lv

По традиции в канун Рождества и Нового года Управление образования Даугавпилсской думы чествует лучших учеников городских школ.

20 декабря в Центре латышской культуры прошло сразу три праздничных мероприятия: для учащихся 1-4-ых классов, 5-8-ых и 9-12-ых. Программу праздников организаторы составляют с учётом возрастных особенностей и интересов ребят. В отличие от календарного, учебный год ещё продолжается, о результатах говорить рано, но успехи многих школьников очевидны. Они взяли высокий старт, и заслуженное поощрение послужит стимулом в достижении поставленных целей. В общей сложности приглашение на Рождественские ёлки получили 700 учащихся. Отбор производили сами школы, исходя из специфики учреждения, программ и задач, которые оно выполняет.

Для малышей праздник организовали радушные хозяеваспециалисты и творческие коллективы Центра латышской культуры. Ребятам постарше праздник подарили коллективы детско-юношеского центра «Яуниба», а старшеклассникамДепартамент спорта и молодёжи городской Думы. Их поздравили выступлением вокалистки Илзе Римовичи, играми и конкурсами на знание и сообразительность

У выпускников школ главные испытания ещё впереди: им предстоит сделать нелёгкий выбор жизненного пути.

Взрослые всегда хотят, чтобы дети выросли умными, знающими, честными и любящими людьми. Руководители города в этом заинтересованы как никто: не зря же они справедливо говорят о том, что молодёжь – это будущее Даугавпилса, а одарённые молодые людизалог его поступательного развития. Им желают успешно закончить учебный год, заняться любимым и полезным делом, активно участвовать в общественной жизни родного города.

В награду за успехи в учёбе, спорте, творческой и общественной жизни каждый из участников праздника получил подарочный набор сладостей. 500 пригласительных билетов выдано на посещение Ледового дворца: час бесплатного катания во время школьных каникул.

Daugavpils.lv

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