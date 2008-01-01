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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их, болезных.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 21 декабря 2016 | 13:39
У Краславских спортсменов новые достижения
10 декабря в Елгаве состоялся открытый чемпионат 2016 года по классическому жиму штанги лежа (без экипировки).
В нем участвовали школьники из Краславы. Среди юношей в весовой категории до 66 кг, в которой соревновалось семь участников, краславчанин Денис Солим завоевал 2-е место и серебряную медаль.
Его результат - 105 кг. В весовой категории до 105 кг среди юношей наш молодой атлет Илья Гавриков выжал штангу весом 130 кг, его вес - 98,2 кг, а вес соперника - 95,1 кг, таким образом, Илья занял 3-е место и получил бронзовую медаль. Надо подчеркнуть, что, безусловно, это рекордное достижение наших молодых силачей.
17 декабря в Валмиере состоялся организованный Латвийской федерацией пауэрлифтинга чемпионат Латвии в классическом силовом троеборье для всех возрастных групп. Краславу на этих соревнованиях представили три атлета: два юноши и ветеран. Станислав Киток в весовой категории до 74 кг занял 6 место со следующими результатами: приседание со штангой - 130 кг, жим штанги лежа - 77,5 кг, становая тяга - 140 кг. Общий результат Станислава - 347,5 кг.
В весовой категории до 105 кг Илья Гавриков занял на чемпионате третью позицию со следующими результатами: приседание со штангой - 170 кг, жим штанги лежа - 125 кг, становая тяга - 210 кг, завоевав, таким образом, 3-е место и получив бронзовую медаль.
На исходе года краславчанин Виктор Лебедев в возрастной группе от 70 лет и старше и в весовой категории до 83 кг улучшил свой результат и установил два рекорда Латвии: в жиме штанги - 110 кг и по сумме троеборья - 410 кг, что на 20 кг превышает предыдущий общий итог – 390 кг. Результаты Виктора: приседание со штангой - 145 кг, жим штанги лежа - 110 кг, становая тяга - 155 кг. Результат ближайшего соперника, Яниса Ванага из Гулбене, - 230 кг. Надо отметить, что В. Лебедев среди участников этих соревнований был включен в возрастную группу - от 60 лет и старше.
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