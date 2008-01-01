Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 декабря 2016 | 13:12
Даугавпилсская дума будет продолжать поддерживать доноров
В Латвии и в Даугавпилсе возрастает запрос крови, но количество доноров уменьшается. Гарантированная компенсация государством составляет только 4,27 евро, поэтому Даугавпилсская дума доплачивает 5 евро каждому донору, это существенный стимул для движения доноров.
В бюджете следующего года запланированы средства для компенсаций донорам, основываясь на правилах Даугавпилсской думы №. 47 «Материальная поддержка самоуправления Даугавпилса малообеспеченных персон»
И гарантированную государственную компенсацию, и доплату самоуправления донор получит, когда сдаст кровь.
Даугавпилсская региональная больница информирует, что в 2016 году, жители Даугавпилса пожертвовали кровь 3 617 раз, но больница выдала 3 200 доз.
Даугавпилсская региональная больница приглашает горожан пожертвовать кровь, которая так необходима для спасения людей!
Кровь можно пожертвовать в отделе подготовлении крови, который находится в Ценральной поликлиники, номер тел. регистратуры 65405323
www.slimnica.daugavpils.lv
D-fakti.lv
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