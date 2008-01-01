Даугавпилсская дума будет продолжать поддерживать доноров

Новости Общество | 21 декабря 2016 | 13:12

Пресс-фото Пресс-фото

В Латвии и в Даугавпилсе возрастает запрос крови, но количество доноров уменьшается. Гарантированная компенсация государством составляет только 4,27 евро, поэтому Даугавпилсская дума доплачивает 5 евро каждому донору, это существенный стимул для движения доноров.

В бюджете следующего года запланированы средства для компенсаций донорам, основываясь на правилах Даугавпилсской думы №. 47 «Материальная поддержка самоуправления Даугавпилса малообеспеченных персон»

И гарантированную государственную компенсацию, и доплату самоуправления донор получит, когда сдаст кровь.

Даугавпилсская региональная больница информирует, что в 2016 году, жители Даугавпилса пожертвовали кровь 3 617 раз, но больница выдала 3 200 доз.

Даугавпилсская региональная больница приглашает горожан пожертвовать кровь, которая так необходима для спасения людей!

Кровь можно пожертвовать в отделе подготовлении крови, который находится в Ценральной поликлиники, номер тел. регистратуры 65405323

www.slimnica.daugavpils.lv

D-fakti.lv