Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 декабря
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Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 21 декабря 2016 | 12:31
Жители Дагды в шоке - в город возвращается жестокий маньяк
Жители латгальского городка Дагды живут в страхе - ведь уже этой весной из тюрьмы вернется мужчина, жестокий убийца, который 17 лет назад заставил вздрогнуть всю округу, сообщает передача «Bez Tabu».
Тогда душегуб топором убил своего брата и его супругу. После этого собаку, а еще через какое-то время пожилого пенсионера, который не дал ему сигарету. После этого сам убийца прожил в доме убитого брата еще три недели. Рядом с трупами...
Этой весной его освобождают из тюрьмы и выдают квартиру, которая находится в нескольких километрах от места, где он совершил убийства. Местные жители живут в страхе и категорически не хотят, чтобы маньяк жил рядом с ними. По их мнению, жилье извергу надо выдать в каком-то другом месте.
Местные вспоминают, что до ужасающих убийств, преступник совершал и другие преступные деяния. Изменился ли он после колонии?
Навряд ли.
В свою очередь, в самоуправлении Дагды утверждают, что после освобождения из тюрьмы, мужчина будет проходить пробацию и будет под присмотром. Впрочем, признают и они, что безработица и отсутствие поддержки семьи являются не самыми лучшими факторами для успешной интеграции в общество.
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