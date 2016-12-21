Сегодня самый короткий день в году

Новости Латвия | 21 декабря 2016 | 11:26

D-fakti.lv D-fakti.lv

Наступил день зимнего солнцестояния, когда солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом, а продолжительность светлого времени суток минимальная. На широте Латвии в 12.44 начнется астрономическая зима. В древности в этот день отмечался волочением колоды.

Восход солнца сегодня произошел в 8.59, а зайдет оно в 15.43. В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем.

По древней латышской традиции в этот день чествовалось возрождение Девы-Солнца, символизирующей увеличение продолжительности светлого времени суток после зимнего солнцестояния. В старину зимнее солнцестояние отмечался в Латвии в три дня или даже неделю. Очень важным обрядом в это время считалось волочение колоды — деревянного бревна, символизирующее путь Солнца. Напевая песни и волоча вокруг своих домов колоду, население как бы собирало в ней все горести уходящего года, чтобы затем сжечь их в костре. Эта традиция жива и по сей день.

Независимо от традиций, праздник жители Латвии проводят с семьей. На стол обычно накрывают двенадцать разных блюд. Одним из них должен быть серый горох — чем больше вы его съедите, тем меньше слез и печали будет в следующем году.

Залы украшают соломенные композиции под названием «пузурсы». Их подвешивают под потолком и иногда прикрепляют к ним перо, чтобы композиция вращалась и создавала мини-театр теней.

baltnews.lv