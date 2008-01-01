Наградили лучших учеников Даугавпилса

Новости Общество | 21 декабря 2016 | 10:05

Пресс-фото Пресс-фото

Традиционно, 20 декабря управление образования Даугавпилсской думы поздравило самых выдающихся и активных учеников Даугавпилсских школ. Каждой возрастной группе было посвящено отдельное мероприятие, на которых учеников поздравляли многие творческие коллективы, музыканты и учреждения самоуправления.

Мероприятие для 9-12 классов вел молодежный отдел департамента Спорта и молодежи Даугавпилсской думы. У молодых людей была возможность познакомиться в неформальной обстановке, весело провести время, участвуя во многих интересных играх. Мероприятие началось с песни „Beautiful song”, которую исполнила школьница Даугавпилсской Государственной гимназии Илзе Римовича. В конце вечера все участники получили сладкие подарки за успехи в учебе в первом семестре.

D-fakti.lv