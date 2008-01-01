В Краславском крае в пожаре погиб человек

Новости Происшествия | 21 декабря 2016 | 08:55

Пресс-фото Пресс-фото

20 декабря в 7:11 пожарные-спасатели спешили на вызов в Краславский край, волость Ижвалта, где возник пожар в одном из жилых домов, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что из двухэтажного здания идет дым. В самом здание горел диван и стены площадью 10 кв.м. Пожарные спасатели из задымленного здания спасли примерно 75-летнюю женщина, а мужчина примерно 54-ех лет погиб в пожаре.

D-fakti.lv