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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 21 декабря 2016 | 08:32
Представлен список Богослужения в храмах Даугавпилса
Рождественские и Новогодние Богослужения в католических и лютеранских храмах Даугавпилса.
Римско-католическая церковь Св. Цепи Петра (Ул. Ригас 39, Даугавпилс)
24 декабря – Сочельник.
В 7:00 – Rorate. Завершение Адвента.
В 17:00 – Св. месса (польский/латышский языки) детская и молодежная процессия.
25 декабря – Рождество. Благословение семьям и детям.
В 9:30 – Св. Месса (на польском языке).
В. 12:00 – Св. Месса (на латышском языке).
В. 18:00 – Св. Месса (на латышском языке).
26 декабря – II день Рождества, день Св. Стефана.
В 9:30 – Св. Месса (на латышском языке).
В 12:00 – Св. Месса (на польском языке).
В 18:00 – Св. Месса (на польском языке).
27. декабря – День Св. Апостола Иоанна.
В 7:00 – Св. Месса.
В 12:00 – Св. Месса (на латышском языке).
В 18:00 – Св. Месса.
28. декабря – Св. Иннокентий. Праздник младенцев.
В 7:00 – Св. Месса.
В 18:00 – Св. Месса.
30 декабря – Св. День семьи.
В 7:00 – Св. Месса.
В 18:00 – Св. Месса. Обсчая для живых.
31 декабря – Св. День Сильвестра, канун Нового года.
В 7:00 – Св. Месса за усопших.
В 17:00 – Адорация.
В 18:00 – Св. Месса (на польском языке). Благодарность за 2016 год.
1 января – День Св. Марии. Почтение сердца Иисуса.
В 8:00 – Адорация.
В 9:30 – Св. Месса (на польском языке).
В 12:00 – Св. Месса (на латышском языке) о народе.
В 17:00 – Адорация.
В 18:00 – Св. Месса (на латышском языке).
Римско – католическая церковь Сердца Иисуса. (Форштад, ул. Баложу 3, Даугавпилс)
24 декабря – Рождественская Вигилия.
В 7:30 – Св. Месса (на польском языке).
В 18:00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).
В 21:00 – Полуночь пастухов Св. Месса. (на латышском языке, проповедь на русском языке).
25 декабря – Рождественский праздник.
В 10:00 – Св. Месса (на польском языке).
В 12:00 – Дневная Св. Месса (на латышском языке).
В 15:00 – Св. Месса (на русском языке).
26 декабря – День Св. Стефана.
В 7:30– Св. Месса (на латышском языке).
В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).
В 18:30 – Св. Месса. (на латышском языке, проповедь на русском языке).
После Св. Мессы будет благословен овес.
27 декабря – День Св. Апостола Иоанна.
В 18:30 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).
После Св. Мессы будет благословение над вином и соком.
28 декабря –Невинные дети - мученики.
В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).
В 18:30 – Св. Месса (на латышском языке).
После каждой мессы, благословение детей.
30 декабря – День святой семьи.
В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).
В 18:30 – Св. Месса (на латышском языке).
Обновление клятвы брака и благословение семьи.
31 декабря – Завершение старого года.
В 7:30– Св. Месса. (на польском языке).
В 18:30 – Св. Месса. (на латышском языке, проповедь на русском языке).
После мессы благодарственный гимн “Te Deum Laudamus”.
Адорация до 23:00.
В 23.00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).
1 января – День Св. Марии, Богоматери.
В 10:00 – Св. Месса. (на польском языке).
В 12:00 – Св. Месса (на латышском языке).
В 15:00 – Св. Месса (на русском языке).
Римско-католическая церковь Богоматери (На Новом строении, ул. A. Пумпура 11a, Даугавпилс)
24 декабря – Сочельник.
В 7:00 – Св. Месса.
В 17:30 – Св. Месса.
25 декабря – Рождественский праздник Иисуса Христа.
В 9:30 – Св. Месса.
В 12:00 – Св. Месса.
В 16:00 – Св. Месса.
В 17:30 – Св. Месса.
26 декабря – II день Рождества.
В 9:30 – Св. Месса.
В 12:00 – Св. Месса.
В. 17:30 – Св. Месса.
После Св. Мессы в 12:00 Благословение овса.
27 декабря – День Св. Апостола Иоанна.
В 7:00 – Св. Месса.
В 17:30 – Св. Месса.
После каждой мессы Благословение вина Св. Иоанна.
31 декабря – Канун Нового года.
В 7:00 – Св. Месса.
В 17:30 – Св. Месса за усопших.
После Св. Мессы продолжение адорации до 23:30.
В 23:00 Св. Месса прося Божьего благословения для нового 2017 года.
Римско – Католическая церковь Девы Марии (микрорайон Грива). (Ул. Базницас 28, Даугавпилс)
24 декабря - Сочельник.
В 18:00 - Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).
25 декабря - Рождество.
В 8:30 – Св. Месса (на латышском языке).
D10:00 – Sv. Mise (krievu val.).
Plkst. 12:00 – Св. Месса (на русском языке).
26 декабря – II день Рождества.
В 8:30 – Св. Месса (на латышском языке).
В 10:00 – Св. Месса (на русском языке).
В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке).
31 декабря – Канун Нового года.
В 9:00 – Св. Месса (на латышском языке).
1 января - – День Св. Марии, Богоматери.
В 8:30 – Св. Месса (на латышском языке).
В 10:00 – Св. Месса (на русском языке).
В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке).
Даугавпилсский собор Мартиня Лютера.
(Ул. 18 новембра 66, Даугавпилс)
24 декабря
В 18:00 – Праздничное Богослужение.
25 декабря
В 10:00 – Праздничное Богослужение.
26 декабря
В 10:00 – Праздничное Богослужение.
1 января
В 10:00 – Праздничное Богослужение.
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