Представлен список Богослужения в храмах Даугавпилса

Новости Общество | 21 декабря 2016 | 08:32

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Рождественские и Новогодние Богослужения в католических и лютеранских храмах Даугавпилса.

Римско-католическая церковь Св. Цепи Петра (Ул. Ригас 39, Даугавпилс)

24 декабря – Сочельник.

В 7:00 – Rorate. Завершение Адвента.

В 17:00 – Св. месса (польский/латышский языки) детская и молодежная процессия.



25 декабря – Рождество. Благословение семьям и детям.

В 9:30 – Св. Месса (на польском языке).

В. 12:00 – Св. Месса (на латышском языке).

В. 18:00 – Св. Месса (на латышском языке).



26 декабря – II день Рождества, день Св. Стефана.

В 9:30 – Св. Месса (на латышском языке).

В 12:00 – Св. Месса (на польском языке).

В 18:00 – Св. Месса (на польском языке).



27. декабря – День Св. Апостола Иоанна.

В 7:00 – Св. Месса.

В 12:00 – Св. Месса (на латышском языке).

В 18:00 – Св. Месса.



28. декабря – Св. Иннокентий. Праздник младенцев.

В 7:00 – Св. Месса.

В 18:00 – Св. Месса.



30 декабря – Св. День семьи.

В 7:00 – Св. Месса.

В 18:00 – Св. Месса. Обсчая для живых.



31 декабря – Св. День Сильвестра, канун Нового года.

В 7:00 – Св. Месса за усопших.

В 17:00 – Адорация.

В 18:00 – Св. Месса (на польском языке). Благодарность за 2016 год.



1 января – День Св. Марии. Почтение сердца Иисуса.

В 8:00 – Адорация.

В 9:30 – Св. Месса (на польском языке).

В 12:00 – Св. Месса (на латышском языке) о народе.

В 17:00 – Адорация.

В 18:00 – Св. Месса (на латышском языке).



Римско – католическая церковь Сердца Иисуса. (Форштад, ул. Баложу 3, Даугавпилс)



24 декабря – Рождественская Вигилия.

В 7:30 – Св. Месса (на польском языке).

В 18:00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).

В 21:00 – Полуночь пастухов Св. Месса. (на латышском языке, проповедь на русском языке).



25 декабря – Рождественский праздник.

В 10:00 – Св. Месса (на польском языке).

В 12:00 – Дневная Св. Месса (на латышском языке).

В 15:00 – Св. Месса (на русском языке).



26 декабря – День Св. Стефана.

В 7:30– Св. Месса (на латышском языке).

В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).

В 18:30 – Св. Месса. (на латышском языке, проповедь на русском языке).

После Св. Мессы будет благословен овес.



27 декабря – День Св. Апостола Иоанна.

В 18:30 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).

После Св. Мессы будет благословение над вином и соком.



28 декабря –Невинные дети - мученики.

В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).

В 18:30 – Св. Месса (на латышском языке).

После каждой мессы, благословение детей.



30 декабря – День святой семьи.

В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).

В 18:30 – Св. Месса (на латышском языке).

Обновление клятвы брака и благословение семьи.



31 декабря – Завершение старого года.

В 7:30– Св. Месса. (на польском языке).

В 18:30 – Св. Месса. (на латышском языке, проповедь на русском языке).

После мессы благодарственный гимн “Te Deum Laudamus”.

Адорация до 23:00.

В 23.00 – Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).



1 января – День Св. Марии, Богоматери.

В 10:00 – Св. Месса. (на польском языке).

В 12:00 – Св. Месса (на латышском языке).

В 15:00 – Св. Месса (на русском языке).



Римско-католическая церковь Богоматери (На Новом строении, ул. A. Пумпура 11a, Даугавпилс)



24 декабря – Сочельник.

В 7:00 – Св. Месса.

В 17:30 – Св. Месса.



25 декабря – Рождественский праздник Иисуса Христа.

В 9:30 – Св. Месса.

В 12:00 – Св. Месса.

В 16:00 – Св. Месса.

В 17:30 – Св. Месса.



26 декабря – II день Рождества.

В 9:30 – Св. Месса.

В 12:00 – Св. Месса.

В. 17:30 – Св. Месса.

После Св. Мессы в 12:00 Благословение овса.



27 декабря – День Св. Апостола Иоанна.

В 7:00 – Св. Месса.

В 17:30 – Св. Месса.

После каждой мессы Благословение вина Св. Иоанна.



31 декабря – Канун Нового года.

В 7:00 – Св. Месса.

В 17:30 – Св. Месса за усопших.

После Св. Мессы продолжение адорации до 23:30.

В 23:00 Св. Месса прося Божьего благословения для нового 2017 года.



Римско – Католическая церковь Девы Марии (микрорайон Грива). (Ул. Базницас 28, Даугавпилс)



24 декабря - Сочельник.

В 18:00 - Св. Месса. (на польском языке, проповедь на русском языке).



25 декабря - Рождество.

В 8:30 – Св. Месса (на латышском языке).

D10:00 – Sv. Mise (krievu val.).

Plkst. 12:00 – Св. Месса (на русском языке).



26 декабря – II день Рождества.

В 8:30 – Св. Месса (на латышском языке).

В 10:00 – Св. Месса (на русском языке).

В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке).



31 декабря – Канун Нового года.

В 9:00 – Св. Месса (на латышском языке).



1 января - – День Св. Марии, Богоматери.

В 8:30 – Св. Месса (на латышском языке).

В 10:00 – Св. Месса (на русском языке).

В 12:00 – Св. Месса. (на польском языке).



Даугавпилсский собор Мартиня Лютера.

(Ул. 18 новембра 66, Даугавпилс)



24 декабря

В 18:00 – Праздничное Богослужение.



25 декабря

В 10:00 – Праздничное Богослужение.



26 декабря

В 10:00 – Праздничное Богослужение.



1 января

В 10:00 – Праздничное Богослужение.

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