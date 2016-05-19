Правительство поддержало определение площади территорий Латгальской (СЭЗ)

Новости Латвия | 27 декабря 2016 | 17:35

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Правительство поддержало разработанные Министерством защиты среды и регионального развития предложения об определении площади территорий Латгальской специальной экономической зоны (СЭЗ), границ ее территорий, о порядке актуализации и критериях.

Цель создания Латгальской СЭЗ - содействие развитию Латгальского региона путем привлечения вложений для развития производства и инфраструктуры и создания новых рабочих мест.

Закон определяет, что деятельность СЭЗ продлиться до 31 декабря 2035 года, ее общая территория не превышает 5% от площади Латгальского региона.

В законе не определена максимальная площадь территории каждого самоуправления, входящего в Латгальский регион планирования, которому может быть присужден статус СЭЗ. Чтобы процесс определения площади территории был эластичным и чтобы его можно было использовать для потребностей предпринимательской среды, предложения о территориальной площади каждого самоуправления, которой может быть присужден статус СЭЗ, будет представлять Совет развития Латгальского региона планирования. После чего постановление будет подано Министерством на рассмотрение в правительстве.

На основании постановления Совета развития Латгальского региона планирования, МЗСРР подготовил для рассмотрения в правительстве проект правил Кабинета министров для утверждения площади территорий Латгальской СЭЗ.

Закон предусматривает, что постановление о конкретной территории СЭЗ и ее границах принимает управление Латгальской СЭЗ, утвердив границы территорий всеобщим административным актом. В соответствии с этим порядок определения и актуализации границ территорий Латгальской СЭЗ определит Кабинет министров.

Одновременно с этим будет определена модель управления Латгальской СЭЗ, а также роль Совета развития Латгальского региона планирования.

«Руководители самоуправлений Латгалии осознают, что после утверждения закона и применения для значительной территории региона налогового режима СЭЗ работа над развитием конкурентоспособности региона только начинается. Мы надеемся, что благоприятное отношение к среде бизнеса на этих территориях и во всей Латгалии положительно повлияет на создание новых рабочих мест в местном самоуправлении. Мы рады тому, что целенаправленная деятельность Латгальского региона планирования для развития региона получает все большую поддержку правительства», - признала председатель Совета развития Латгальского региона планирования Алина Генделе.

После утверждения этого законопроекта предприятия, обеспечившие вложения в развитие соответствующей территории Латгальской СЭЗ, будут иметь возможность претендовать на налоговые льготы – по налогу на прибыль предприятия и налогу на недвижимость (до 80%).

Управление Латгальской СЭЗ будет правомочно аннулировать статус данной зоны для конкретной территории, если согласно определенному управлением Латгальской СЭЗ сроку после присуждения территория статуса СЭЗ она не будет приспособлена для ведения коммерческого предпринимательства в соответствии с планированием территории самоуправления, если в соответствующем самоуправлении не обеспечено благоприятное влияние и нет экономической отдачи или в течение года после постановления о включении территории самоуправления в СЭЗ между управлением Латгальской СЭЗ и капитальным обществом не заключен договор об обеспечении вложений на соответствующей территории.

Как уже сообщалось ранее, 19 мая 2016 года Сейм в окончательном чтении поддержал разработанный МЗСРР законопроект «Закон о Латгальской специальной экономической зоне».

Kraslavasvestis.lv