Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
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Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
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Новости Культура | 21 декабря 2016 | 08:11
Спектакль «Озорное Рождество Волка Вилмара» создал атмосферу праздника
15 декабря в Даугавпилсском театре состоялась премьера спектакля, посвященного Рождеству. Постановка «Озорное Рождество Волка Вилмара» завершила сказочную трилогию о приключениях главного героя.
Все началось в 2013 году, когда режиссер Марис Корсиетс поставил спектакль «Три поросенка и Волк Вилмар». Далее последовал спектакль «Красная Шапочка и сказочный лес», в котором Волк Вилмар пытался обмануть Красную Шапочку. В заключительной части трилогии Вилмар попадает в белый заснеженный лес, где три поросенка усердно готовятся к вкусному празднику с шоколадом и пипаркукас. Волк Вилмар, как обычно, не может обойтись без озорства и хитрости: похищен Дед Мороз, кругом царят колдовство и превращения. Кажется, нет силы, способной остановить одинокого Вилмара. Но у сказок всегда счастливый конец: Волк Вилмар исправился и стал хорошим другом для всех жителей леса и поросячьего поселка.
Драматургию спектакля создали Марис Корсиетс и Эгилс Вилюмовс, сценографию и костюмы – Эгилс Вилюмовс; авторы песенных стихов – Лига Иванова, Кристине Вейнштейна, хореограф – Анна Гимбут, композитор – Станислав Шиманский, художник по свету – Сергей Васильев.
В ролях: Ритварс Гайлумс, Инесе Ивулане-Межале, Занда Манкопа, Альбертс Вецманис, Кристине Вейнштейна, Эгилс Вилюмовс, Лига Иванова, Майя Корклиша, Раймонд Паэгле, Михаил Абрамов, Анна Султанова, Анна Гимбут, Евгений Михайлов.
Daugavpils teātris
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