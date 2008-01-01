Среда, 21 декабря: будет облачно

Новости Латвия | 21 декабря 2016 | 08:00

Пресс-фото Пресс-фото

Днем в Латвии преимущественно облачная погода, солнце будет выглядывать лишь изредка и без существенных осадков.

Ветер умеренный, южный, юго-западный, на побережье с порывами до 15-16 м/с.

Максимальная температура воздуха +2…+5 градусов.

В столице +4...+6 градусов, облачно, с прояснениями.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM