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Новости Латвия | 21 декабря 2016 | 08:00

Среда, 21 декабря: будет облачно

Пресс-фото

Днем в Латвии преимущественно облачная погода, солнце будет выглядывать лишь изредка и без существенных осадков.

Ветер умеренный, южный, юго-западный, на побережье с порывами до 15-16 м/с.

Максимальная температура воздуха +2…+5 градусов.

В столице +4...+6 градусов, облачно, с прояснениями.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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