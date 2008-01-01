Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
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Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
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Новости Спорт | 20 декабря 2016 | 19:20
В Свенте прошло соревнование семей
17 декабря, в Свентской средней школе состоялись традиционные соревнования, чтобы определить самую спортивную семью Даугавпилсского края.
Команда состояла из ребенка в возрасте до 5 класса, папы и мамы, которых так же могли заменить дедушка и бабушка. Команды соревновались в спортивных дисциплинах, в которых были определены ловкость, скорость и точность.
Сохраняя традицию, уже 4 год подряд в соревнованиях победила семья Рокянов (Ликсненская волость), (Арманд, Ивета, Алдис), второе место заняла семья Андриса Крауклиса (Свентская волость), а третье место заняла семья Паулы Мегии Юнкуле. (Науенская волость).
Соревнования проходили при поддержке директора Свентской средней школы Александра Сибирцева, крестьянского хозяйства S Jasmīni 1 и отдела спорта Даугавпилсского края. Судейскую поддержку обеспечили учителя Свентской средней шолы, Алла и Янис Петровские.
D-fakti.lv
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