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Новости Спорт | 20 декабря 2016 | 19:20

В Свенте прошло соревнование семей

daugavpilsnovads.lv

17 декабря, в Свентской средней школе состоялись традиционные соревнования, чтобы определить самую спортивную семью Даугавпилсского края.

Команда состояла из ребенка в возрасте до 5 класса, папы и мамы, которых так же могли заменить дедушка и бабушка. Команды соревновались в спортивных дисциплинах, в которых были определены ловкость, скорость и точность.

Сохраняя традицию, уже 4 год подряд в соревнованиях победила семья Рокянов (Ликсненская волость), (Арманд, Ивета, Алдис), второе место заняла семья Андриса Крауклиса (Свентская волость), а третье место заняла семья Паулы Мегии Юнкуле. (Науенская волость).


Соревнования проходили при поддержке директора Свентской средней школы Александра Сибирцева, крестьянского хозяйства S Jasmīni 1 и отдела спорта Даугавпилсского края. Судейскую поддержку обеспечили учителя Свентской средней шолы, Алла и Янис Петровские.

D-fakti.lv

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