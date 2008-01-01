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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 декабря

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Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.

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Новости Культура | 20 декабря 2016 | 18:29

Латышское общество приглашает всех на Рождественский бал

D-fakti.lv

26 декабря в 15:00 Латышское общество приглашает вас на Рождественский бал (Вечер корзиночек), который состоится в Доме Единства.

В программе:

1. Концерт Дагдского вокального ансамбля ,,Solversija’’ и вокальный ансамбль Центра латышской культуры ,,Retro’’.

2. Конкурс печенья (пипаркукас)

3. Танцы. Играет Янис Паплавский.

Вход по приглашениям, которые можно получить 22 декабря с 14:00 до 18:00 в Латышском обществе по улице Саулес 23а-1, Даугавпилс.
 

D-fakti.lv

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