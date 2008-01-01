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Новости Спорт | 20 декабря 2016 | 17:43

В Краславе прошел день баскетбола

kraslavasvestis.lv

В Краславской средней школе «Варавиксне» состоялись соревнования по баскетболу для школьников.

В группе девочек (2001-2002 г.рожд.) соревновались команды Краславской средней школы «Варавиксне» и Робежниекской основной школы. В напряженной борьбе победу одержали девочки из Краславской средней школы «Варавиксне».

В свою очередь, среди мальчиков этого же возраста за кубок боролись четыре команды. Первое место завоевали ученики Краславской государственной гимназии, второе место заняла команда Краславской средней школы «Варавиксне», на третьем местешкольники из Краславской основной школы и на четвертом местекоманда Индрской основной школы.

Среди другой группы девочек (2003-2004 г.рожд.) за первое место боролась команда Краславской средней школы «Варавиксне» и команда Индрской основной школы. С перевесом в три очка победили ученицы Краславской средней школы «Варавиксне».

В этой же группе среди мальчиков кубок получила команда Краславской государственной гимназии, второе место завоевали школьники из Краславской средней школы «Варавиксне» и на третьем месте - команда Робежниекской основной школы.

kraslavasvestis.lv

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