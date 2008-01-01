В Краславе прошел день баскетбола

Новости Спорт | 20 декабря 2016 | 17:43

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В Краславской средней школе «Варавиксне» состоялись соревнования по баскетболу для школьников.

В группе девочек (2001-2002 г.рожд.) соревновались команды Краславской средней школы «Варавиксне» и Робежниекской основной школы. В напряженной борьбе победу одержали девочки из Краславской средней школы «Варавиксне».

В свою очередь, среди мальчиков этого же возраста за кубок боролись четыре команды. Первое место завоевали ученики Краславской государственной гимназии, второе место заняла команда Краславской средней школы «Варавиксне», на третьем месте – школьники из Краславской основной школы и на четвертом месте – команда Индрской основной школы.

Среди другой группы девочек (2003-2004 г.рожд.) за первое место боролась команда Краславской средней школы «Варавиксне» и команда Индрской основной школы. С перевесом в три очка победили ученицы Краславской средней школы «Варавиксне».

В этой же группе среди мальчиков кубок получила команда Краславской государственной гимназии, второе место завоевали школьники из Краславской средней школы «Варавиксне» и на третьем месте - команда Робежниекской основной школы.

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