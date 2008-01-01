Встретим Новый год в Даугавпилсе

Новости Общество | 30 декабря 2016 | 17:06

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Даугавпилс приглашает на совместную встречу Нового 2017 года на площади Виенибас 31 декабря, сообщает управление культуры.

Праздничные мероприятия начнутся в 12:00, и традиционно будет Новогодний забег (заявки на забег можно отсылать уже сейчас, прислав на эл.почту- skrejiens2016@inbox.lv). После забега всем участникам Дед Мороз и гномики предоставят подарочки, а так же будет возможность согреться горячим чаям и пирожками.

В последний день года будет возможность посетить Домик гномиков (время работы домика с 12:00 до 15:00) и посетить каток (время работы катка с 10:00 до 22:00). Вечером в 23:30 состоится главное мероприятие встречи Нового года - концертная программа «Gadu mijā». На концерте Инна Кралика и Латгальский клуб джаза будут приглашать совместно спеть известные Новогодние песни и песни 80-ых. С наступлением 2017 годом всех присутствующих поздравит председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис, вместе с Латвийским гимном будем наслаждаться салютом.

Торжество продолжится уже в Новом году вместе с командой Зумбы «Энергичная тренировка 2017 году», концертом Jenny May, и программой «Новый год - в эликсире ритме танцев» танцевальной студии «Stop Time». В 1:00 всех присутствующих будет радовать большой праздничный салют, после которого состоится Новогодняя ночная дискотека.

Встречаемся 31 декабря на площади Виенибас.

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