Autotransporta direkcija: Biļete pirmajā komercreisā Rīga-Daugavpils maksās ap 10-14 eiro

Pasažieru pārvadājumus Latvijā uzsākot nodrošināt arī komerciālo reisu ietvaros, 1. septembrī kursēt uzsāks komercreisa autobuss maršrutā Rīga-Daugavpils. Biļešu cena sākotnēji varētu būt 10–14 eiro, taču tā var mainīties konkurences un pārvadātāja noteikto akciju ietvaros. Tā intervijā Latvijas Radio raidījumā "Labrīt" sacīja Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Pagaidām "Daugavpils autobusu parks" nodrošinās sešus reisus, kas ir mazāk nekā bijis līdz šim. Godiņš gan uzsvēra, ka aizvien pasažieru pārvadājumus šajā maršrutā nodrošinās arī vilciens, un patlaban tiek domāts par papildu reisu katrā virzienā.

Godiņš atgādināja, ka valsts dotētajā sistēmā autobuss Rīga–Daugavpils maksāja deviņus eiro. Viņš pauda, ka, komercreisā iesaistoties vairāk pārvadājumiem, konkurences ietvaros cena varētu mazināties. Tāpat pārvadātāji varētu piedāvāt savu atlaižu sistēmu.

"Komercijas apstākļos ir iespējams, ka būs vairāki pārvadātāji, kas apkalpo līniju, kas sacenšas ar ātrumu, cenu vai kvalitāti. Cenas var atšķirties, pat dienas ietvaros var būt vairāki piedāvājumi. Pasažieris varēs izvēlēties, kas viņu vairāk uzrunā," Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" sacīja Godiņš.

Pasažieri, kuri ir tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos maršruts, būs tiesīgi tos izmantot arī komerciālajos maršrutos, uzsvēra Autotransporta direkcijā.

Viņš informēja, ka no 1. septembra šajā maršrutā pagaidām brauks "Daugavpils autobusu parks", taču interesi par maršrutu izrādījuši arī citi pārvadātāji.

Saskaņā ar Autotransporta direkcijas rīcībā esošo informāciju tuvāko dienu laikā maršruta Rīga–Daugavpils atļaujai pieteiksies vēl vismaz viens pārvadātājs, tādējādi reisu skaits šajā savienojumā būs lielāks.

Godiņš skaidroja, ka komercpārvadājumu uzsākšana nozīmē to, ka valsts šos maršrutus nedotēs, proti, nepiemaksās starpību starp pasažiera samaksāto biļešu cenu un iztrūkumu. Tāpat biļešu cena vairs nebūs valsts noteikta un katrs pārvadātājs varēs piedāvāt savu cenu.

Uzņēmuma "Nordeka" Pasažieru pārvadājumu daļas vadītājs Edvards Valdmanis pastāstīja, ka pagaidām bez valsts dotācijām tas vairs braucienus uz Daugavpili nenodrošinās. "Tikai trešā daļa brauc no sākuma pieturas līdz gala pieturai. Un no tām atlikušajām divām trešdaļām salonā, apmēram trešdaļu sastāda tā kategorija, kas ir ar braukšanas maksu atvieglojumiem. Ar to biļetes cenu kāda ir tagad, mēs noteikti nespējam izbraukt pat pa nullēm," stāstīja Valdmanis. Pēc uzņēmuma aprēķiniem, ņemot vērā, ka autobusos ir arī pasažieru skaita ierobežojums, viena brauciena cena 9 eiro vietā būtu aptuveni 18 eiro.

No 1. oktobra bez dotācijām tiks piedāvāti arī maršruti Rīga–Jaunķemeri, Rīga–Salaspils, Rīga–Olaine un Rīga–Sloka, bet no 1. janvāra – arī maršrutā Rīga–Ogre, Rīga–Sigulda, Rīga–Jelgava.

Godiņš pauda, ka pārvadātāji var pieteikties nodrošināt komercreisus visos maršrutos, un viņš arī prognozēja, ka laika gaitā maršrutu un iesaistīto pārvadātāju skaits augs.

LSM