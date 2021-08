Vakcinācijas pretinieki Viļņā nobloķē Seima ēku; izceļas sadursmes

14. augusts 2021 09:54

Vasara ir teju vai aizvadīta. Tuvojas krāšņais rudens. Lai arī pašlaik ir klusi un mierīgi, tomēr Covid-19 sērga vel nekur nav zudusi. Covid-19 vīruss vel joprojām apdraud mūsu sabiedrības drošību, veselību un labklājību. Diemžēl vakcinācijas tempi mūsu valstī ir diezgan gausi. Pašlaik (laika posmā no 9. līdz 15. augustam) ir vakcinējušās apmēram 708035 personas (avots: covid19.gov.lv/covid-19/covid-19-statistika/covid-19-vakcinacijas-statistika [Covid-19 vakcinācijas statistika | Covid-19 (covid19.gov.lv)]). Šī iemesla dēļ, mani mīļie tautieši, aicinu ikvienu no mums vakcinēties! Visaptveroša vakcinācija ļaus mums izglāb ļoti daudzas Latvijas iedzīvotāju dzīvības, kā arī vakcīnas ļaus mums atgriezties pie ierastās dzīves (avots: youtu.be/UYcTd6hSTzk [Bez vakcīnas nav uzvaras! Veselības ministrija uzsāk vakcinācijas aptveri veicinošu reklāmas kampaņu – YouTube]). Latvijas Republikā pieejamās vakcīnas ir absolūti drošas, nekaitīgas un efektīvas (avots: youtu.be/758e4e_4VOI (Kā darbojas Covid-19 vakcīnas? – YouTube). Par nelaimi, apmēram 1881 cilvēks ir miris no Covid-19 vīrusa (avots: infogram.com/miruso-skaits-2021-1ho16voggemlx4n [Covid-19 izplatība Latvijā | Covid-19 (covid19.gov.lv)]). Ak mani Dievi, cik tas ir bēdīgi! Aizlūgsim nāves un dzīvības Dievieti Māru par visiem mirušajiem, kas miruši no Covid-19 sērgas! Uzvilksim kaklā Māras krustu. Iedegsim uz galda trīs svecītes skaistos svečturīšos: vienu melnu, vienu pelēku un vienu baltu. Lūgsim visu cienīto un visu mīlēto Dievieti Māru, lai Dieviete Māra pasargā mūsu miesu, garu un dvēseli no Covid-19 postošās ietekmes! Lūgsim visvareno sentēvu Dievieti Māru, lai Dieviete Māra svētī mūsu Tēvzemi – Latviju! Ziedosim uz svētakmeņa rupjmaizes klaipu un glāzi vīna par godu visvarenajai Dievietei Mārai. Dieviete Māra ar prieku uzklausīs mūsu lūgšanas un dāvās savu svētību ikvienam, kas viņai tic. Svētīgi, Skolnieciņš no svētavota [Latvju Dievu priesteris] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. P.S. Visus pagāniskos rituālus ir jāveic savā privātīpašumā, ievērojot visus ugunsdrošības noteikumus. Svētakmeni ziedojumiem var novietot savā privātmežā vai savā dārzā. Kā svētakmeni izmanto jebkuru plakanu akmeni. Ziedojot baltmaizes klaipu sentēvu Dievietei Mārai, uz svētakmeņa ar sāli zīmē Māras krustu, Māras ūdeņus jeb Māras līkloci un Zalkša zīmi (pietiks ar dažām tējkarotēm sāls). Blakus noliek rupjmaizes klaipu un glāzi vīna (izvēlas tādu glāzi, kas stabili un droši var stāvēt ārā), kā arī degošu svecīti trauciņā (derēs jebkura kapu svece bez krustiem vai jebkāda cita veida zīmējuma vai arī svece lukturītī). Vīna glāzi nākamajā dienā savāc (to var arī turpmāk izmantot mājsaimniecībā), bet vīnu izlej blakus svētakmenim. Sveci trauciņā, kad tā izdeg, savāc un izmet savā privātajā miskastē. Rituāla veikšanas laikā ir vēlams skaitīt pagāniskās lūgšanas par godu Dievietei Mārai, Mārai – Veļu Mātei, Mārai – Zemes Mātei. Ziedojumam izvēlas jebkuru vīnu, kas pašam garšo. Var arī ziedot kādu citu alkoholisku dzērienu. #Covid-19 #kovid-19 #koronavīruss #kroņvīruss #vakcinācija # drošība #veselība #KolektīvāImunitāte #plecupiepleca #bezvakcīnasnavuzvaras #LatvjuDievi #DievsPērkons #Pērkons #Pērkons–DebesuTēvs #Pērkoņtēvs #Laima #DievieteLaima #Māra #DievieteMāra #NāvesDieviete #DzīvībasDieviete #Māra–VeļuMāte #Māra–ZemesMāte #LatvjuDievuSvētība #pagāni #dievturi #ticība #rituāli #buršanās