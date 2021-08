Naktī aizturēti 65 robežpārkāpēji; trūkst vietu patvēruma meklētāju izmitināšanai

Jaunumi Sabiedrība | 10. augusts 2021 | 09:08

Naktī uz otrdienu, 10. augustu, uz Baltkrievijas – Latvijas robežas aizturēti 65 robežpārkāpēji, intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” pastāstīja Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts.

Pirmdien, 9. augustā, aizturēti 136 robežpārkāpēji, bet naktī vēl – 65. Tādējādi diennaktī bijis vairāk nekā 200 robežpārkāpēju.

Daļā grupu, kas nelikumīgi šķērso robežu, dominē gados jauni vīrieši, bet ir arī daudz ģimeņu un sieviešu ar maziem bērniem.

Pujāts atklāja, ka migranti pāri robežai no Baltkrievijas puses nāk lielās grupās – pa 30 un vairāk cilvēkiem. Un manāmas organizētas plūsmas pazīmes.

“Līdz brīdim, kad avioreisi [no Irākas uz Baltkrieviju] tika pārtraukti, liels cilvēku skaits no Irākas tika ievests Baltkrievijā. Pašlaik Lietuvas dienesti ir uzsākuši aktivitātes, lai neielaistu valstī praktiski nevienu no nelikumīgās robežšķērsošanas. Tā plūsma ir sadalījusies Latvijas un Polijas virzienā,” pastāstīja Pujāts.

Viņš arī pastāstīja, ka daļa migrantu nemaz nezināja, ka nokļūs Latvijā. “Viņu izglītības līmenis ne vienmēr atbilst tam, lai saprastu, uz kurieni viņi ir gājuši un kur atnākuši,” sacīja robežsardzes priekšnieks.

Robežpārkāpēji tiek izvietoti Valsts robežsardzes aizturēšanas centros, bet, ja pārkāpēji prasa patvērumu, tad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) aizturēto centrā.

Pašlaik brīvu vietu patvēruma meklētāju izmitināšanai vairs nav.

Vēl gan ir vietas to aizturēto ārzemnieku izmitināšanai, kas neprasa patvērumu. “Principā izmitināšanas kapacitāte tuvojas beigām,” piebilda Pujāts.

Robežsardze ir apzinājusi civilās aizsardzības resursus, un tiks izvietotas teltis, kur izmitināt robežpārkāpējus. Robežsardze tās izvietos savos pārziņā esošajos objektos, bet vēlāk varētu lemt arī par citām vietām.

Savukārt resursi darbam ar robežpārkāpējiem pašlaik ir pietiekoši, tostarp novirzīti resursi no citām robežsardzes struktūrvienībām.

Pēdējās četrās dienās par Latvijas – Baltkrievijas robežas nelikumīgu šķērsošanu kopumā aizturētas 218 personas. Par valsts austrumu robežas nelikumīgu šķērsošanu pērn aizturēts septiņreiz mazāk cilvēku nekā pēdējās četrās dienās.

Šādos apstākļos novados pie Baltkrievijas robežas paredzēts izsludināt ārkārtējo situāciju.

