Pagājušās nākotnes atmiņas - MEMORIES OF FUTURE PAST

7. augustā Daugavpils cietoksnī notiks starptautiska dejas izrāde par laiku - ceļojums no atmiņām par pagātni caur tagadni uz nākotni. Tās mākslinieciskais koncepts apvieno laikmetīgo deju un hiphopu, kā arī dinamisku scenogrāfiju ar lielformāta projekcijām un spoguļiem.

Izrāde ir daļa vērienīga projekta ‘’People Power Partnership’’, kas notiek 11 Eiropas valstīs un šajā posmā Vācijas režisore Sigrun Fritsch un horeogrāfs Jānis Putniņš satiekas ar dažādiem Latvijas un Portugāles dejotājiem – 16 jauniešiem ar atšķirīgu kustību pieredzi, kas pavasarī izturēja projekta dalībnieku atlasi un divas nedēļas pavada Daugavpils cietoksnī, strādājot pie izrādes tēmas, veidojot horeogrāfiju un filmējot projekcijas, kas tiks izmantotas gan šajā iestudējumā, gan nākotnes izrādēs. Izrāde top kā vietai pielāgots (sight-specific) iestudējums, kas nozīmē daļu tā satura radīšanas un pielāgošanas tieši attiecīgajai vietai, kurā notiek darbība. 7. augustā Daugavpils cietoksni iedzīvinās ne tikai kustību un videoprojekciju dinamika, bet arī audioieraksti par izrādē apskatītajiem jautājumiem latviešu, portugāļu, angļu un krievu valodās.

Radošajā procesā dalībnieki viens otram un paši sev uzdod jautājumus par pagātnes pieredzi un to, kā tā ietekmē viņu tagadnes dzīvi. Ja mēs apzināti iedziļināmies pagātnē un vidē, kas mūs veidojusi, vai varam izrauties no tā laukā, izvēloties savu, neatkarīgu ceļu? Un kurā brīdī kļūst par sarežģītu izvēlēties pārmaiņas, jo esam pārāk saauguši ar ierasto patiesību?

Programmas ‘’Radošā Eiropa’’ projekta ‘’People Power Partnership’’ vadošais partneris ir Vācijas organizācija ‘’Aktionstheater PAN.OPTIKUM’’ un koordinatori Latvijā ir fonds INITIUM, to atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un Daugavpils pilsēta.

Laikposmā no 2020. līdz 2024. gadam partneri kopīgi īstenos vairākas augsta līmeņa vietai pielāgotas pielāgotas laikmetīgās mākslas performances par dažādām tēmām, izceļot arī to norišu vietu specifiku un vietējiem iedzīvotājiem aktuālos jautājumus. Līdz šim tādas notikušas jau Lietuvā, Čehijā un Dānijā un Latvijas pirmizrāde ir ceturtā no šogad plānotajām 13 izrādēm.

Vairāk informācijas fonda INITIUM Facebook lapā www.facebook.com/fondsinitium un Instagram kontā @pp_initium.

Izrādes apmeklējums ir bez maksas, sākums plkst. 22.00 un tā notiks pie Daugavpils cietokšņa mazā pulvera pagraba (Nikolaja ielā 2).

Pasākumu iespējams apmeklēt vai nu ar derīgu Covid-19 sertifikātu vai negatīvu testu.



