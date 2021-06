Visi trīs Latvijas spīdvejisti - U21 pasaules čempionāta finālā

Jaunumi Sports | 14. jūnijs 2021 | 21:49

Pirmo reizi vēsturē U21 pasaules čempionāta finālposmos startēs trīs Latvijas spīdvejisti - starp sešiem labākajiem pusfinālā Daugavpilī izdevās iekļūt gan Francim Gustam, gan Daniilam Kolodinskim, gan Ernestam Matjušonokam.

Neviens nenoliedza, ka visiem trim "Optibet Lokomotīve" kluba braucējiem ir izredzes tikt finālā un visi trīs savas izredzes izmantoja. Vispārliecinošāk un stabilāk to paveica Francis Gusts, kurš līdz ar to kļuva par pirmo Rīgas spīdveja audzēkni, kurš piedalīsies junioru pasaules čempionāta finālposmos. Francis pārliecinoši uzvarēja savā pirmajā braucienā, tad no ceturtās vietas spēja pakāpties uz otro un zaudēja tikai absolūtajam šo sacensību favorītam polim Viktoram Lampartam, tad atkal uzvarēja un pēc trim braucienu sērijām viņam bija 8 punkti. Otrā vieta nākamajā braucienā jau praktiski deva vietu sešiniekā, bet neizdevās tikai pēdējais brauciens - trešā vieta. Taču tas Francim vēl nebija pēdējais brauciens šajās sacensībās...

Tik gludi negāja Kolodinskim un Matjušonokam, bet tāpēc jo lielāks prieks arī par viņu iekļūšanu finālposmos. Matjušonokam ļoti spēcīgi konkurenti bija pirmajos trijos braucienos. Divi braucieni un tikai 3 punkti, bet tad... Kritiens 12. braucienā, kurā Ernests bija līderis un bija priekšā trim pretendentiem uz vietu sešiniekā - Kolodinskim, čeham Peteram Hlupāšam, un krievam Markam Karionam, kura rēķinā bija trīs uzvaras pēc kārtas. Viss, izredžu nav? Krāslavietis (tagad gan dzīvo Daugavpilī) tā nedomāja - uzvaras divos atlikušajos braucienos, 9 punkti un uzvara papildbraucienā par 6. vietu pār Jevgeņiju Sajduļinu no Krievijas, dāni Timu Sērensenu un zviedru Filipu Hellstrēmu-Bēngsu (visiema pa 9 punktiem).

Kolodinskis sāka ar trešo vietu, tad - pirmais, otrais, pirmais un vēlreiz otrais. Skaista pārliecinoša braukšana pēc ilgākas pauzes (savainojuma dēļ Daniils šosezon jau kādu laiku nevarēja piedalīties sacensībās), 11 punktu un papildbrauciens ar Gustu par 3. vietu. Pārāks bija Gusts un kāpa uz goda pjedestāla kopā ar Lampartu (15 no 15 iespējamajiem punktiem) un Karionu(13). Finālā iekļuva arī ukrainis Marko Ļevišins, kuram pēc diviem braucieniem bija tikai viens punkts, bet tad "Optibet Lokomotīves" pārstāvis uzvarēja trijos braucienos pēc kārtas - 10 punktu un 6. vieta.

