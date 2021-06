Tēlnieces Jeļenas Volkovas piemiņas izstāde ”Zemes sāls”

Jaunumi Kultūra | 14. jūnijs 2021 | 21:13

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

No 17. jūnija Daugavpils Māla mākslas centrā būs skatāma talantīgās tēlnieces, mākslinieces un grafiķes Jeļenas Volkovas izstāde. Šī ir pirmā tēlnieces piemiņai veltīta izstāde, kuras ekspozīcijā skatāmās skulptūras no dažādiem materiāliem kā marmors, granīts, bronza, koks, ģipsis, betons, kā arī grafikas darbi.

Jeļena Volkova dzimusi 1949. gada 18. aprīlī Valmierā. Kopš 1977. gada talantīga tēlniece, māksliniece un grafiķe dzīvo un strādā Daugavpilī. Jeļena Volkova pastāvīgi piedalās visās nozīmīgākajās izstādēs Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē un citviet Latvijā, kā arī ārvalstīs – Lietuvā, Baltkrievijā, Vācijā, Nīderlandē un Zviedrijā. Tajā pašā gadā republikas izstādē par portretu „Dēliņš” māksliniece ieguva prēmiju un tika uzņemta Latvijas Jauno mākslinieku savienībā.

No 1980. līdz 1988. gadam J. Volkova strādāja pie monumentāli dekoratīvās tēlniecības ansambļa „Latgale, mēs – tavi bērni” un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošanas projekta. Šis mākslas darbs ir unikāls savā iecerē un izpildījumā. Ansamblis ir veltīts Latgales bērniem un atrodas Saskaņas pamatskolas pagalmā.

No 1988. līdz 1993. gadam pilsētas centrā pie katoļu baznīcas Jeļena īsteno Skulptūru dārza projektu, kurš tolaik tika atzīts par labāko Latvijā. 2004. gadā pilsētas centrā, A. Pumpura skvērā, pie Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas tika uzstādīts tēlnieces piemineklis Nevainīgajiem sarkanā terora upuriem. Netālu no šīs vietas, Vienības pamatskolas pagalmā, atrodas vēl viens J. Volkovas darbs – A. Pumpuram veltītā granīta piemiņas zīme „Lāčplēsis”.

Daudzi tēlnieces darbi atrodas Latvijas Mākslas fondā, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā, kā arī privātajās kolekcijās Latvijā un ārpus tās. Viņas daiļrade vienmēr ir saistoša klasiskās tēlniecības cienītājiem. Izstādē „Zemes sāls” ir eksponēti tēlniecības un grafikas darbi, kuri tapuši 70., 80. un 90. gados. Visi izstādē skatāmie darbi ir radīti dažādos materiālos – marmors, granīts, bronza, koks, ģipsis, betons. Jeļenas Volkovas meistarīgi darbi ar oriģinalitāti un izteiksmību iedvesmo un ierosina skatītājus atklāt individuālos iespaidus par tēlniecību jeb trīsdimensiju mākslu.

Izstāde būs pieejama individuālajiem apmeklētājiem un apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības, ievērojot noteiktās prasības, no trešdienas līdz sestdienai no pl.12:00–18:00 un svētdienās no pl.12:00–16:00 līdz 27.augustam.

Daugavpils.lv